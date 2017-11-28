Bakan Yılmaz Yeni Sınav Sistemi İle İlgili Eleştirilere Cevap Verdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye neredeydi, nereye geldi. Daha yeni bir okuldan geliyorum. Öğretmene soruyorum memnun, öğrencilere soruyorum memnun....

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye neredeydi, nereye geldi. Daha yeni bir okuldan geliyorum. Öğretmene soruyorum memnun, öğrencilere soruyorum memnun. Hangi dünyada yaşıyoruz? Türkiye'de yaşamıyor muyuz?" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Yılmaz, bir gazetecinin "eğitimde yap-boz olur mu?" sorusuna, "Hiç de yap-boz değil. Her gün bir şey yapmak lazım. Her gün yeni bir gün doğuyor. Bir öncekinin tekrarı olan yok" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, son yapılan düzenlemelerle ilgili iddiaları "haksızlık" diye nitelendirerek, "Öyle bir durum yok. Bu söylediğiniz doğru olmadığını söylerim. Türkiye neredeydi, nereye geldi? Daha yeni bir okuldan geliyorum. Öğretmene soruyorum memnun, öğrencilere soruyorum memnun. Hangi dünyada yaşıyoruz? Türkiye'de yaşamıyor muyuz? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ön yargıyı kırabilmek mümkün değil. Özü bu. Sürünceme yaşanmıyor. Vatandaşa sorun herkes memnun" dedi.