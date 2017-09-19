Bakan Yılmaz’dan Afrika Ülkelerine Fetö Uyarısı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kahvaltıda bir araya geldiği Afrika ülkelerinin büyükelçilerine FETÖ konusunda uyarılarda bulundu.. Bakan Yılmaz,...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kahvaltıda bir araya geldiği Afrika ülkelerinin büyükelçilerine FETÖ konusunda uyarılarda bulundu.. Bakan Yılmaz, "Dost ve kardeş ülkelerimiz olan siz Afrikalı muhataplarımızın FETÖ okullarından arınmanızı istiyoruz. Öte yandan, Türkiye'de deşifre olan FETÖ unsurlarının yoğun şekilde Afrika ülkelerine gittiklerini, burada sözde masumane yapılanmalarını kullanarak Türkiye'ye yönelik kampanyaya devam ettiklerini bilmenizi isterim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Afrika Büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen programda konuşan Bakan Yılmaz, Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla 30 ülke de temsilcilik açtığını ifade etti. Yılmaz, "Kuruluşunun daha ilk yılında 5 ülkede; Somali, Nijer, Sudan Gine ve Kongo Halk Cumhuriyeti'nde FETÖ iltisaklı toplam 32 okulu devraldı. Bu ülkelerde Türkiye Maarif Vakfı eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bunlarla birlikte Etiyopya, Gambiya, Çad, Kamerun, Madagaskar ve Senegal ile gerek FETÖ iltisaklı okulların geri alınması gerekse de yeni okulların açılması için protokoller imzalanmıştır. Okulların teslim süreçleri de devam etmektedir. 2017 yılı önümüzdeki ayın ortasına kadar Çad, Mali, Moritanya ve Senegal eğitim öğretim yılına başlayacaktır. Yürütülen müzakereler sonucunda 100 FETÖ iltisaklı okulun faaliyeti sınırlandırılmış, kapatılmış ya da yerel yönetimlerin kontrollerine geçmiştir" diye konuştu.

FETÖ'nün Türkiye'nin ulusal güvenliğine, istikrarına birlik ve bütünlüğüne yönelik bir tehdit oluşturduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de olanlar bunun en canlı örneği olmuştur. 15 Temmuz terörist darbe girişiminin arkasındajs Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbeci mensupları yargılanmakta, bazı mahkeme süreçleri de mahkumiyet ile sonuçlanmıştır. FETÖ örgütü sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdikleri diğer ülkeler acısından da güvenlik riski taşıdığı, karanlık bir küresel ağın piyonları olduğu için tüm muhataplarımızı bilgilendiriyoruz."

FETÖ'nün Afrika ülkelerinde faaliyet gösterdiğini anlatan Yılmaz, "FETÖ'nün faaliyetleri eğitim, ekonomi alanında odaklanmaktadır. Bu terör örgütü okulların yanı sıra hastane, medya, kamu ve özel kurumlarda, STK'larda bir maske olarak yuvarlanmaktadır. Faaliyet gösterdikleri okullar, eğitim kisvesi altında terör örgütü mensuplarını istidam etmekte ve FETÖ'nün amaçlarını yerine getirmektedir" şeklinde konuştu.

Afrika Büyükelçilerine FETÖ konusunda uyarı

Konuk büyükelçilerini FETÖ konusunda uyaran Yılmaz, şunları söyledi:

"FETÖ iltisaklı okullar yalnız Türkiye'nin güvenliği için değil faaliyet gösterdiği ülkelerin güvenliği içinde bir tehdit kaynağıdır. Ancak kimisi bugün bunun farkına varır kimisi de önümüzdeki süreçte bizzat bu söylediğimizin gerçekleşeceğini gördüğünde farkına varır. Bu nedenle dost ve kardeş ülkelerimiz olan siz Afrikalı muhataplarımızın FETÖ okullarından arınmanızı istiyoruz. Öte yandan Türkiye'de deşifre olan FETÖ unsurlarınının yoğun şekilde Afrika ülkelerine gittiklerini, burada sözde masumane yapılanmalarını kullanarak Türkiye'ye yönelik kampanyaya devam ettiklerini bilmenizi isterim. Söz konusu örgütün ilişkilerimiz için sorun teşkil etmemesi temel arzumuzdur. FETÖ'nün ülkeler arasındaki ilişkiyi zehirlemeye müsaade etmememiz gerekiyor. Türkiye olarak tek bir tarafın kazandığı bir ilişkinin etik ve sürdürebilir olmadığına inanıyorum."