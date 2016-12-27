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Bakan Zeybekci, Afrika Ülkelerine Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirecek

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Bakan Zeybekci, Afrika Ülkelerine Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirecek
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde Afrika ülkeleri Etiyopya ve Cibuti'ye gideceği bildirildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde Afrika ülkeleri Etiyopya ve Cibuti'ye gideceği bildirildi. Bakan Zeybekci'nin Cibuti ziyaretine Maliye Bakanı Naci Ağbal da katılacak.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Zeybekci'nin 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde Afrika ülkelerine ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Bakan Zeybekci'nin, 28 Aralık Etiyopya programı kapsamında Etiyopya KEK Eşbaşkanı, Sanayi Bakanı Ahmed Abtew, Etiyopya Dışişleri Bakanı Worknehe Gebeheyu ile ikili görüşme yapacağı bildirildi.

Bakan Zeybekci'nin 29 Aralık Cibuti programında ise Türkiye-Cibuti İş Forumu Açılış Töreni'ne katılması, Ekonomi, Maliye ve Planlama Bakanı Ilyas Moussa Dawaleh ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi, Türkiye-Cibuti 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katılması, Cibuti Cumhurbaşkanı Ismal Omar Guelleh ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Programların yanı sıra Bakan Zeybekci'nin Cibuti programına ek olarak tesis ziyaretleri kapsamında, Cibuti Konteyner Terminali, Dolare Çok Amaçlı Limanı, Türkiye Özel Ekonomik Bölgesini ziyaret edeceği de belirtildi. Bakan Zeybekci'nin Etiyopya ve Cibuti ziyaretlerine milletvekilleri, iş adamları ve STK temsilcileri de eşlik edecek.

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