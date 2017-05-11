Bakan Zeybekci Kazada Hayatını Kaybeden Başsavcının Ailesini Ziyaret Etti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in evine gelerek ailesine başsağlığı diledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in evine gelerek ailesine başsağlığı diledi. Zeybekci, Alper için "muhteşem bir adalet ve hukuk adamıydı, sağlam bir memleket evladıydı" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugün Denizli'de meydana gelen trafik kazasında şoförü ile birlikte hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ailesini evinde ziyaret etti. Zeybekci'ye Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve eşi Ayşen Zeybekci'de eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Zeybekci,"Öncelikle berat kandiliniz mübarek olsun, bugün bu mübarek günde sayın Başsavcımız Mustafa bey kardeşimizi elim bir kazada şoförüyle beraber kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah Rabbim onları sevdikleriyle, ailesiyle, çocuklarıyla cennetinde kavuştursun. Bugün yoğun bir programdan sonra ancak gelebildik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini söyleyen Zeybekci, "Muhtemelen kendiside telefonla arayacaktır. Kendisi de sayın başsavcımızı tanırdı. Dua edeceğini söyledi. Mekanı cennet olsun üzgünüz. Hakikaten muhteşem bir adalet ve hukuk adamıydı. İyi bir dosttu kadim bir dosttu. Sağlam bir memleket evladıydı. Kaybı oldukça acı verici bizim için. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Zeybekci, ardından aynı kazada hayatını kaybeden Başsavcının şoförü Muzaffer Akşehirli'nin evini ziyaret ederek ailesine başsağlığı diledi.