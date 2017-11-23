Bakan Zeybekci: ”Kendi Tükettiğimiz Helal Olması Bir Şart Olan Ürünlerin Yüzde 20’sini Biz Üretiyoruz”

5'incisi düzenlenen 5 OIC Halal Expo 2017 Zirvesinde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Kendi tükettiğimiz helal olması gereklilik olan, bir şart olan...

5'incisi düzenlenen 5 OIC Halal Expo 2017 Zirvesinde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Kendi tükettiğimiz helal olması gereklilik olan, bir şart olan ürünlerin yüzde 20'sini biz üretiyoruz. Yüzde yüzünü üretebilir miyiz? Hayır. Yüzde 50'sini üretebilir miyiz? Belki o da hayır ama çok daha fazlasını üretebiliriz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 5'incisi düzenlenen 5 OIC Halal Expo 2017 Zirvesine katıldı. Zirve kapsamında Türkiye'nin ve dünyanın bir çok ülkesinden getirilen helal ürünler sergilendi. Çeşitli ürünlerin bulunduğu reyonları Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de gezdi.

Zirvede konuşan Bakan Zeybekci, "Helal gibi çok mühim bir konuda çokça ihtiyaç duyduğumuz birlik ve dayanışma vesilesiyle bu zirvede buluşmayı son derece önemsiyorum. Biraz önce İslam fıkıh akademisi genel sekreteri burada bir çok hassasiyeti dile getirdi. Bir çok konuyu konuştuk. Bir çok konuşmacıda farklı bakış açılarıyla bu konuyu tartışmaya açtı gündeme getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak helalle ilgili hassasiyetler, kurallar, standartlarla ilgili konuşacak değilim, bu tamamen bilim insanlarının işi. Onlar temeli oluşturacaklar. Onlar kuralları koyacaklar, onlar standartları daha doğrusu hassasiyetleri oluşturacaklar. Teknik bölüm bu standartları oluşturacak. Yani temelin üzerine binayla ilgili diğer detayları oluşturacak. Bizler siyasi bölüm olarak da işin uygulama kurallarını belirleyeceğiz ama en alta ki temelle asla çelişmeden. Onun gösterdiği bütün hassasiyetleri farklı şekillerde yerine getirilebilir belki ama bunları da hiçbir zaman gözardı etmeden yapacağız" şeklinde konuştu.

"Kendi tükettiğimiz helal olması bir şart olan ürünlerin yüzde 20'sini biz üretiyoruz"

"Kendi tükettiğimiz helal olması gereklilik olan bir şart olan ürünlerin yüzde 20'sini biz üretiyoruz" diyen Bakan Zeybekci, "Biraz önce Sudi Arabistan metroloji endüstrisi başkanı ile de konuşuyoruz. Farklı rakamlar var. Helal dediğimiz alan çok geniş bir alana gidebilir. İstediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Gıdadan başlarsınız, kozmetik, ilaç, turizm, taşımacılık, seyahat, bankacılık, finans, sigortacılık, giyim, konfeksiyon çocuklarımızın ihtiyaçlarıyla ilgili bebek malzemeleri tüketim malzemeleriyle ilgili bir çok alanı helal kapsamına alabilirsiniz. Toplamda şuna bakıyoruz; yaklaşık olarak iki milyar Müslüman ve yaklaşık olarak 4 trilyon dolar civarında bir hacimden bahsediyoruz. Biraz önce değerli konuşmacılar belirttiler. Biz ne kadarına hükmediyoruz. 1.8 milyar Müslüman 57 tane İslam İşbirliği teşkilatını oluşturan ülke helal tüketim mallarının ne kadarını üretiyoruz? Üzülerek söyleyeyim ki yüzde 20'sini. Kendi tükettiğimiz helal olması gereklilik olan bir şart olan ürünlerin yüzde 20'sini biz üretiyoruz. Yüzde yüzünü ürete bilir miyiz? Hayır. Yüzde 50'sini üretebilir miyiz? Belki o da hayır. Ama çok daha fazlasını üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sene yapılacak olan helal zirvesinin organizasyonunu yapmaya talip olduklarını söyleyen Bakan Zeybekci, "Üretmekle ilgili belki kabiliyetlerimizi bir zaman veya bir süre meselesi, bir ekonomi meselesi, bir gelişim meselesi diyebiliriz ama bunların helal standartlarını korumak, bunlarla ilgili ölçüm değerlendirme sistemlerini kurmak, bunlarla ilgi sertifikasyon işlerini yapmayı yüzde yüzünü yapabiliriz. Onun için biz Türkiye olarak önümüzdeki sene dünyanın önemli etkinliklerinden biri haline gelmesi ve bununda bir iki günle sınırlı değil en az dört günlük bir fuar haline gelmesi için biz talibiz. 1 yıl içinde biz bunu yaparız" dedi.