Bakan Zeybekci, Şehit General Aydoğan Aydın’ı Anma Programına Katıldı

TOKAT (İHA) – Tokat'ta Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımı ile düzenlenen şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

TOKAT (İHA) – Tokat'ta Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımı ile düzenlenen şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın memleketi Tokat'ta adının verildiği Spor Lisesi'nde anma programı düzenlendi. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Spor Lisesi'nde düzenlenen törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Şehit General Aydın'ın oğlu Berkay Aydın, babası ile gurur duyduğunu belirterek, "Duruşu, bakışı, genel kültürü, disiplini ile ve en önemlisi vatanseverliği, çalışma azmi ile benim için her zaman idol olmuştur. Babamın oğlu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. İnşallah ileride onun oğlu olarak Allah bizlerde güzel işler yapmayı nasip eder" dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, akrabası olan şehit General Aydın'ın isminin memleketinde yaşatılacağını ifade ederek, "Şehadet mertebesine ulaştı, Allah cennet ile inşallah onu mükafatlandıracak. Bize de düşen o vefayı yerine getirmemiz olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri "Vatanına göz dikeni ez oğlum', "Gülümse anne" parçalarını seslendirdi. Programın ardından Bakan Zeybekci ve beraberindekiler Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın adına okul girişine yaptırılan köşenin açılışını yaptı. Bakan Zeybekci'yi öğrenciler üzerlerinde Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle karşıladı. Bakan Zeybekci, törenin ardından AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek kentten ayrıldı.