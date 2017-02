Bakan Zeybekci: "Türkiye Demokrasiyi, İnsan Hakkını Hiç Kimseden Öğrenecek Değildir"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Hocalı katliamının 25. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katıldı.

Hocalı katliamının 25. yıldönümü nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Karabağ Parkı'nda bir anma programı düzenledi. Programa; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Bakü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adalet Tahirzade, Doç. Seyfettin Altaylı, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Program, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Hocalı katliamı anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunun ardından Azerbaycan Milli Marşı ile İstiklal Marşı okundu.

Ardından açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, "Nasıl Bosna'daki dram gözler önüne serildi. Hocalı'da da aylarca yaşanan vahşeti tüm dünya seyretti. Bir gece oraya giderek, çoluk çocuk demeden, genç yaşlı demeden, öldürmekten ziyade gözleri oyularak, cesetler paramparça edilerek, bir vahşeti bir katliamı yaşattılar. Bunları unutmamamız gerekiyor. Biz Azerbaycan ile kardeşiz. İki devletiz ama kardeşiz" dedi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet olmanın ötesinde bir hukuklarının olduğunu belirten Vali Ahmet Altıparmak ise, "Azerbaycan denildiğinde iki devlet deniliyor ama bana göre iki devlet bile değil. Çünkü birinin sıkıntısı diğerinin gücü aynı zamanda diğerini otomatik olarak etkiliyor. Dolayısıyla biz bunu şimdi yaşamadık, 18.yüzyıldan itibaren yaşadık. Zira o döneme baktığınız zaman, Seyit Onbaşı önderliğinde Rus işgaline karşı, Erzurum'da birebir savaşıyorlar. Yine her zaman olduğu gibi yine Ermeni ve Rus'un tuzaklarına gelerek katlediliyorlar. Bunun gibi daha çok olay var" diye konuştu.

"Türkiye, Azerbaycan'a yan bakana sessiz kalmayacaktır"

Tarih boyunca milyonlarca şehidin olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Azerbaycan'ın tüm güzellikleriyle aynı olduğunu ifade etti. Zeybekci, "Son dönemde dost ve müttefik görünen birçok ülke, "soykırım" safsatasıyla Türkiye bazı şartlara uygun hale getirilmişti. Biz bu toprakları kanlarımızla aldık. Biz bu toprakları derken de her iki devleti kastediyorum. Her kimin bir talebi varsa, gözü alabiliyorsa, buyursun gelsin. Ama yiğitçe gelsin. Sınırlar konulmuş aramıza, iki ayrı devlet haline gelmişiz. Halbuki baktığımız zaman da birbirimizin tıpatıp aynısıyız. Her şeyimizle aynıyız, güzelliklerimizle aynıyız. Bundan sonra herkes bilsin ki, her kim Azerbaycan'a yan baktı, Türkiye o kadar da sessiz kalmayacaktır. Hiç kimse bunu da unutmasın" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık ikiyüzlü olmamalı"

Müslümanlara karşı ne zaman bir katliam işlense insanlığın sessiz kaldığını belirten Zeybekci, "İnsanlık çift yüzlü olmamalı, iki yüzlü, üç yüzlü, dört-beş yüzlü olmamalıdır. İnsanlık, Srebrenitsa'da, Bosna'da on binlerce Müslüman katledilirken seyredip de, ondan sonra başka yerlerde özgürlük, demokrasi ve insan hakları havarisi haline gelmemelidir. İnsanlık, yüz küsur tane kadın, 80 tane çocuğuyla, 600 tane masum insan katledilirken seyredip de ondan sonra metanet, sakinlik veya başka şeylerin çağrısında bulunmamalı. İnsanlık ve insan hakları ikiyüzlü olmamalıdır" dedi.

"Türkiye demokrasiyi, insan hakkını hiç kimseden öğrenecek değildir"

Dünyanın birçok yerinde Türkiye'yi sıkıştırmak için kıvranan devletlerin olduğunu belirten Zeybekci, "Görüyoruz, dünyanın her yerine gittiğimizde kıvranıyor, bir yerlerinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Hukukun üstünlüğü de, insan hakları da, demokrasiden ve demokrasi ilkelerinden ayrılmamak da eyvallah. Türkiye'nin kimseden demokrasiyi, insan hakları, hukukun üstünlüğünü öğrenecek yeri yoktur. Ama sizin bu konuda hassasiyetiniz varsa eğer, Avrupa'daki dostlarımızın 15 Temmuz'da milyonlarca insanımızın o muhteşem zaferine karşı Türkiye'ye yürümüş olması gerekiyordu. İki gün sonra, üç gün sonra; "ama', "fakat', "lakin'lerle destek verip de, bugün Türkiye'ye kimsenin başka şeyler söylemeye hakkı yoktur. Türkiye haklı bir mücadele veriyor. Devlete ve millete kastedenlere karşı hukuk çerçevesinde mücadelesine devam edecektir" diye konuştu.

Program yapılan konuşmaların ardından sona erdi.