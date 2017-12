Bakan Zeybekci: “Türkiye Parlayan Bir Yıldız Olmaya Devam Edecek"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye büyümeye devam edecek 2018 yılında da. Türkiye ihracatını, istihdamını arttırmaya devam edecek. Türkiye parlayan...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye büyümeye devam edecek 2018 yılında da. Türkiye ihracatını, istihdamını arttırmaya devam edecek. Türkiye parlayan bir yıldız olmaya devam edecek" dedi.

AK Parti Süleymanpaşa İlçe 2'inci Olağan Kongresi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Ayşe Doğan, Metin Akgün, Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan kurulunun seçiminin ardından kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı katılımcılara izletildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İsmet İnönü Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde yaşanan gelişmelere değindi. Türkiye üzerine oynanan oyunların son derece basit ve net olduğunu belirten Zeybekci, "Eğer Türkiye namerde muhtaç olan bir Türkiye olsaydı, Türkiye el açan bir Türkiye olsaydı, Türkiye, IMF'nin Dünya Bankası'nın kapılarında dolaşan bir Türkiye olsaydı, Türkiye, 1,6 yani 1,5 yıllık dönemlerle koalisyon kuran bir ülke olsaydı, habire seçimlere giden bir ülke olsaydı inanın problem yoktu. Türkiye'ye yine IMF'den ekonomi bakanı gönderilseydi problem yoktu. Türkiye'ye ekonomi bakanı gönderilip de paralarını tahsil etmeyi garanti altına almış olsalardı problem yoktu. 2002'de olduğu gibi Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 87 lirasını faiz olarak toplayıp gitselerdi problem yoktu. Türkiye'de memurların maaşlarını, hükümet IMF'den aldığı borçla ödeseydi problem yoktu. Her aya Türkiye'ye IMF'nin Türkiye masası şefi Carlo Cotarelli gelip de başbakan dahil hükümeti hizaya dizseydi problem yoktu. Değerli kardeşlerim Türkiye çok oldu. Bakın Türkiye nereden nereye geldi" dedi.

"Koalisyonlar dönemi bitti, bir daha Türkiye'de koalisyon olmayacak"

Zeybekci, Türkiye'nin gecelik faizlerin yüzde 7 bin olduğu dönemleri yaşadığını, bir gecede batırılan bankaların Türkiye'ye zararının 46 milyar dolar olduğunu, ancak 3 Kasım 2002'de bu milletinin, kendi evlatlarını göreve getirerek, "Yeter söz de karar da milletindir" diyip ülkenin üzerine oynanan oyunları bozduğunu dile getirdi. Zeybekci,

"Tekirdağ'da özellikle Süleymanpaşa'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a haddini bilmeden söz uzatanlara söyleyesiniz diye söylüyorum. Bunlarda sınır, hat ölçü de yoktur. 16 Nisan 2017'de bu millet bu ülkenin geleceğinden koalisyonları sildi attı. "Bu ülkenin geleceğinde bir daha asla Kemal Kılıçdaroğlu ve zihniyeti iktidara gelemeyecek" diye anayasaya yazdı, bu millet yazdı onu. Anayasaya yazıldı. Ben yazmadın millet yazdı. Dedi ki; "Kemal Kılıçdaroğlu gibi milli olmayan, ahlaki olmayan, bu ülkeyi ve milleti kucaklamayan zihniyet bir daha iktidarın yanından bile geçemeyecek" dedi. Allah bu millet razı olsun. Koalisyonlar dönemi bitti, bir daha Türkiye'de koalisyon olmayacak. Türkiye'de siyaset ahlaklı, yani muhalefet ahlaklı hale gelmek zorunda. Muhalefet yüzde 50 artı 1'e talip olduğu sürece, Türkiye'de yüzde 50'nin yüzde 60'ın değerleriyle barışık olmak zorunda. Soruyorum size Kemal Kılıçdaroğlu, basın siyasete duyduğum saygıdan dolayı CHP demiyorum, ama Kemal Kılıçdaroğlu zihniyetinin böyle bir özelliği var mı yok mu? Yok. Bağlasan durmaz. Üstat Necip Fazıl Kısakürek, o kadar güzel bir şey söylemiş ki 16 Nisan 1956 yılında, tesadüf 16 Nisan 2017. 1956 yılında üstat Necip Fazıl Kısakürek, Büyükdoğu Dergisi'nde bir yazısında şöyle bir paragraf var, diyor ki; "Bugünkü bizdeki muhalefet, iktidarı düşürme hırsıyla vatanı düşürmeye bile razıdır." Yıl 1956, yıl 2017 3 Aralık günü, Allah aşkına soruyorum sizlere, bir farkları var mı? Değişen bir şey var mı? İktidarı düşürmek için, vatan yelle yeksan olmuş, ülke dünyaya maskara olmuş, Türkiye'ye birileri gelmiş çökmüş, Türkiye'ye namerde merde muhtaç etmiş, Türkiye'nin bir bölümü parçalanmış, bölünmüş bunların umurunda mı? Umurlarında bile değil. Bunlar milli değil, ahlaki değil."

"Ahlakları da oyunları da hiç değişmedi"

3 Kasım 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının millete hizmetkar olmak için göreve geldiğini vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Ekonomi Bakanlığı kayıtlarından söylüyorum size. IMF'nin talimatları, gençler unutmayın bunları. Bakın neleri istiyormuş IMF 2002 yılının 3 Kasım'ından, 2013 yılının 17-25 Aralığından, 2017'nin 3 Aralığına kadar oyunları hiç değişmedi. Ahlakları da oyunları da hiç değişmedi. O gün Türkiye'ye söylediği talimat, kayıtlarımızda bizde 87 sayfalık, o günkü Türkiye'nin başbakanı, başbakanı, başbakan yardımcıları, o gün başbakanın üzerinde yetkilere sahip olan ekonomi bakanının imzası var. Diyor ki; Halk Bankası ve Ziraat Bankası derhal kapatılacak. İmza atmışlar altına. Çıksınlar "hayır" desinler. "Halk Bankası ile Ziraat Bankası derhal kapatılacak, Vakıflar Bankası da satılacak, satılamazsa o da kapatılacak" dediler ve bir gecede 453 tane Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın şubeleri kapatıldı. Halk Bankası ile Ziraat Bankası'nın görev zararı 20 milyar lira. 17-25 Aralık'ta da Halk Bankası vardı gündemde bilmiyorsunuz değil mi? 3 Aralık'ta Halk Bankası ve Ziraat Bankası hala gündemde. 3 Kasım'dan sonra AK Parti hükümetleri dedi ki; "bir bakacağız bunlara." 2003 yılının mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dendi ki IMF'ye ve ilgililerine, "Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nı satmayacağız, kapatmayacağız. Vakıflar Bankasını da satmayacağız" dendi."

" Hedef Türkiye'nin dimdik duran çelik gibi ekonomisi, siyaseti"

"Hikaye aynı aktörlerin bazılarının isimleri değişti. Corçlar, Maykıllar eklendi" diyen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Hedef Türkiye. Hedef Türkiye'nin dimdik duran çelik gibi ekonomisi, siyaseti, hükümeti, yönetimi, cumhurbaşkanı. İçerideki işbirlikçisi de malum. Bu senaryo ile hiçbir yere varamazsınız. Allah aşkına neydi konu ABD'deki? İran ambargosu değil miydi? İran'a yaptırımlar değil miydi? İran'a ambargo ve yaptırımların delinmesinin tarafı kimdir? İran'dır. Ve orada yasaklanan malların ticaretinin yapılıp yapılmaması meselesidir, öyle mi? Mahkemede o her şeyi öğrettikleri, ezberlettikleri, bir de kendisi de itiraf ediyor, "mahkemede daha fazla mahkum olmamak için, hapiste kalmamak için geldim, burada işbirliği yapıyorum" diyor. Şahit haline dönen adamın, ağzından bir kere bile İran çıktı mı? Ne diyor? "Türkiye'de şununla görüştüm, bununla görüştüm, Türkiye'de şuna verdim, bilmem neyle şu şekilde görüştüm'. Bununla ilgili bir sürü saçma sapan iftiralar ve tiyatrolar. Her kim ki bu topraklarda benim ülkemde yetimin hakkını eli uzandı o el kopsun. Yan gözle baktı o göz çıksın. Bu ülkenin hakimleri savcıları da var. Onlarda baktılar davaya, bakmaya da devam ediyorlar yakından. Gereğini de yapmaya başladılar. Ama diğer taraftan ABD'de, müttefikimiz olduğunu iddia eden ülkeden oynanan bu tiyatro, bu millet tarafından onların tabiriyle söylüyorum, "noted" yani not edildi, not ediliyor. Bu millet bunları unutmayacak ve unutturmayacağız günü geldiğinde de. Milletin mahşeri vicdanı her şeyin üzerindedir."

"Türkiye parlayan bir yıldız olmaya devam edecek"

Türkiye'nin 15 aydan beri ihracatını iki rakamlarla arttırmaya devam ettiğini ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene 2016 yılında 143,3 milyar dolar ihracatımız vardı, kasım ayın sonunda 156 milyara ulaştık. Allah bereket versin. Enflasyonla mücadelede istediğimiz sonucu alamadık, alacağız ama kurtuluşu yok. Bu azim aşk bizde olduktan sonra, elhamdülillah dağları bile delen irade bizde olduktan sonra, onun da üstesinden geleceğiz. Faizle mücadelemiz de devam edecek. Durmak yok mücadeleye devam. Felaket tellalları var, bazı yerlerde leş sırtlanları var. Onlar da bekliyorlar, "acaba Türkiye'de bir şey olur da biz de bu işten rant elde eder miyiz, biz de bu işten spekülasyonla bir şeyler koparabilir miyiz?" Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum Türkiye'nin gerek kamu devlet, gerekse özel sektörünün bir yıllık tüm borçlarının tamamı Türkiye'nin rezervlerinde mevcuttur. Onun için kurla ilgili hareketler tamamen spekülatiftir. Başka hiçbir gerekçesi yoktur. Bunların da yakında defterleri dürülecektir, bundan emin olun. Türkiye büyümeye devam edecek 2018 yılında da. Türkiye ihracatını, istihdamını arttırmaya devam edecek. Türkiye parlayan bir yıldız olmaya devam edecek. Türkiye, bölgesinde ecdadın bize emanet ettiği kültür coğrafyasının tamamında artık kural konulan değil kural koyan bir ülke olmaya devam edecek."

Zeybekci'nin konuşmasının ardından tek listeyle gidilen kongrede Hüseyin Uzunlar, yeniden ilçe başkanı seçildi. Ardından salonda bulunan vatandaşlarla tek tek fotoğraf çeken Bakan Zeybekçi AK Parti Milletvekilleri ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın uğurlamalarıyla Tekirdağ'dan ayrıldı.