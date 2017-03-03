Bakan Zeybekci’den Almanya Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Almanya'da kahve kahve ev ev dolaşır, vatandaşımla buluşurum" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Almanya'da kahve kahve ev ev dolaşır, vatandaşımla buluşurum" dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli'nin Tavas ilçesinde DSİ Tesislerinde toplu temel atma merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Zeybekçi, Almanya'da yapacağı etkinliklerin iptal edilmesi konusunda açıklama yaptı. Pazar günü Almanya'ya gideceğini ifade eden Bakan Zeybekci, "Pazar günü Almanya'ya gideceğiz, etkinliklerimizi iptal ediyorlar. Sebep başka dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yaparsan, dünyanın hava trafiğinin merkezini oraya taşırsan, oradaki bazı ülkelerdeki merkez olamaz hale gelirse sen de bunlara razı geleceksin. Türkiye'miz güzel, memleketimiz güzel böyle şeyler de olacak. Biz işimize bakacağız. Pazar günü ben gideceğim, bana emrolunan sefer gideceğim, zafer Allah'ın. Oradaki anma etkinliğine katılacağım. Biz baktık gördük kahve kahve dolaşırım ev ev dolaşırım Almanya'da vatandaşlarımla buluşurum" dedi.