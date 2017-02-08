Bakan’dan İnegöl Belediyesi’ne Övgü

Hayme Ana-Bacıbey Ödülleri programı için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Devlet Eski Bakanı İmren Aykut, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında...

Hayme Ana-Bacıbey Ödülleri programı için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Devlet Eski Bakanı İmren Aykut, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Aykut, Hayme Ana-Bacıbey ödüllerinin bir vefa örneği olduğundan söz ederek "Bu son derece medeni bir davranış. İnsan haklarına saygının bir göstergesi" dedi.

İnegöl bu hafta yapılması planlanan dev bir organizasyona hazırlanıyor. İnegöl Belediyesi ile Bacıbey Kent Kültürü Derneği tarafından düzenlenecek olan Hayme Ana Bacıbey ödülleri kapsamında birbirinden değerli konukları ağırlayacak olan İnegöl'e bu program için ilk gelen isim 1982-1999 yılları arasında aktif siyasette yer almış ve Türkiye'nin seçilmiş ilk Bayan Bakanı olan İmren Aykut oldu.

Şebibe İnsel İnegöl için bir gurur

Cuma günü yapılması planlanan program için bugün İnegöl'e gelen Devlet Eski Bakanı İmren Aykut, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Başkan Aktaş, Hayme Ana Bacıbey Ödüllerinin bu yıl anısına düzenlendiği Şekibe İnsel'in İnegöl için bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek "1980 sonrası yaklaşık 20 yıllık süreçte siyasette yer alan ve 1987 yılında Türkiye'nin ilk seçilmiş Bayan Bakanı olarak hizmet etmiş hem de o 20 yıllık sürece politika yaparak damga vurmuş, Büyük lider Turgut Özal ile kol kola hareket etmiş çok değerli Bakanımız, değerli büyüğümüz İmren Aykut hanımefendiyi ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Öncelikle kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1935 yılında seçilmiş ilk mecliste 17 Bayan Milletvekilinden bir tanesi de çok değerli Milletvekilimiz rahmetli Şekibe Akkavuk İnsel'di. İsaören köyünden bir çiftçi ailenin kızı olan, Almanya'da eğitim görmüş ve iyi derecede Almanca bilen bir hanımefendi. Tabi ki o 17 kişilik Bayan Milletvekilleri arasında İnegöllü bir ismin bulunması şehir olarak bizim için de bir gurur. Her yıl yapılan Hayme Ana-Bacıbey ödüllerine de bu yıl İnegöl olarak ev sahipliği yapıyoruz. Çünkü ilk mecliste bayanlar arasında İnegöllü bir milletvekilimiz var. Biz de birçok ilkleri yaşattık bu manada. İlk Bayan Başkan yardımcıları, ilk kez bayanların aldıkları özel görevlendirmeler Belediye Meclisi ile alakalı. Dolayısıyla bunu bu sene taçlandırmak için Hayme Ana-Bacıbey ödülleriyle alakalı çok değerli misafirlerimiz olacak" dedi.

"Son derece medeni bir davranış"

İnegöl Belediyesi'nden övgüyle söz eden İmren Aykut ise Hayme Ana Bacıbey ödüllerine ev sahipliği yapan İnegöl Belediyesi'nin son derece medeni bir davranış sergilediğini kaydederek "Sayın Başkanımızı bu önemli olaya sahip çıkmasından dolayı kutluyorum. Bu bir vefa olayıdır ve bunun öncülüğünü de Mutlu Çınar arkadaşımız başlatmıştır. Geçen yıl Kazan'da Satı Kadın ile ilgili yapılan törenin ikincisi İnegöl'de yapılmaktadır. Başkanımızın da ifade ettiği gibi İnegöl için gurur vesilesi. Bir çiftçi hanımefendi Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş ilk meclisinde, 5'inci meclisinde görev almış Şekibe İnsel hanımefendi. Onun adını yaşatmak ve bir vefa göstermek üzere bu sene İnegöl Belediyemiz buna ev sahipliği yapmaya ve bu işe destek olmaya karar verdi. Bu son derece medeni bir davranış. İnsan haklarına saygının bir göstergesi. Çünkü kadın erkek eşitliği artık dünyanın gündeminin 1'inci maddesi. Tabi bunun ayrıca bir özelliği de Sayın Başkanımızın kendisine bayan bir yardımcı alması. Yine başka bayan arkadaşlarımızın da meclis önemli görevler alması. Bunlar bana heyecan veren ve çok takdir ettiğim olaylar" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Aktaş İmren Aykut'a Türk Bayrağının bulunduğu bir tablo hediye ederken, Aykut ise Aktaş'a kravat hediye etti.