  • BIST 89.722
  • Altın 146,981
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Bakanı Karşılamaya Giden Konvoyda Kaza: 5 Yaralı

» »
Bakanı Karşılamaya Giden Konvoyda Kaza: 5 Yaralı
Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i havalimanında karşılamaya giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Belediye Başkanı...

Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i havalimanında karşılamaya giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Belediye Başkanı Nihat Çitçi'nin de aralarında bulunduğu konvoyda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa - Hilvan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'ya uçakla gelecek olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i karşılamak için GAP Havalimanı'na giden ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu konvoydakilerin araçlardan biri, dolu yağışı nedeniyle ani fren yapınca zincirleme kaza oldu. Çiftçi'nin aracının da bulunduğu toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.

Bakanı Karşılamaya Giden Konvoyda Kaza: 5 Yaralı

Bakanı Karşılamaya Giden Konvoyda Kaza: 5 Yaralı

Bakanı Karşılamaya Giden Konvoyda Kaza: 5 Yaralı

Bakanı Karşılamaya Giden Konvoyda Kaza: 5 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Adliyesindeki Rüşvet Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 22:38
  • Bakanı Karşılamaya Giden Konvoyda Kaza: 5 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 22:33
  • Hırsız Polise Biber Gazı Sıktı03 Mart 2017 Cuma 22:18
  • Elazığ’da Terör Operasyonu: 3 Gözaltı03 Mart 2017 Cuma 21:18
  • Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi03 Mart 2017 Cuma 21:18
  • Köpeğe Çarpmamak İçin Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı03 Mart 2017 Cuma 20:48
  • 4 Aylık Hamile Sevgilisini Döven Şahıs Serbest Bırakıldı03 Mart 2017 Cuma 20:33
  • Bilecik’te Trafik Kazası: 1 Ölü03 Mart 2017 Cuma 19:48
  • Tunceli’de İki Farklı Noktada Facia Önlendi03 Mart 2017 Cuma 19:28
  • Hdp İl Başkanı’nda Fetö İçerikli Yayın03 Mart 2017 Cuma 19:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti