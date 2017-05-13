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Bakanı Yılmaz’dan Kpss’ye Girecek Öğretmen Adaylarına ’Sınava Zamanında Gidin’ Uyarısı

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Bakanı Yılmaz’dan Kpss’ye Girecek Öğretmen Adaylarına ’Sınava Zamanında Gidin’ Uyarısı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 21 Mayıs'ta yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi öğretmen adaylarını sınava zamanında gitmeleri...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 21 Mayıs'ta yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi öğretmen adaylarını sınava zamanında gitmeleri konusunda uyararak, "Sınava girecek kardeşlerimiz ÖSYM tarafından açıklanmış olan kurallara harfiyen uysunlar, herhangi bir hak kaybına sebebiyet olmasın" dedi.

Bakan Yılmaz, ilçe ziyaretlerinin ardından Sivas Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Tarihi Kentler Birliği programına katıldı. Paşabahçe Kütükev'de düzenlenen program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, 21 Mayıs'ta yapılacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesi öğretmen adaylarını uyararak, "Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezimiz, hukuk kurallarına bağlı olaraktan herhangi bir kimsenin bu kuralları ihlal etmeden sağlıklı bir sınav sistemini hayata geçirmek istiyor. Bundan dolayıdır da diyor ki "öğrencilerimiz sınavın başlamasından belli bir süre önce gelsin, gerekli kontrolleri yapılsın ve sınav başladığı anda da sınav başlasın, yani sınava bir arada girsin. Daha sonra girip de diğer insanların dikkatini dağıtmasın, zamanını çalmasın" diye bir kural koydu. Dolayısıyla ben bütün kardeşlerime hak kaybına uğramamaları için ÖSYM tarafından konulan kurallara harfiyen uymaları, eğer ÖSYM "15 dakika önce gelin" diye açıklama yapmışsa kendilerinin yarım saat önce gitmelerini, yani ÖSYM'nin çağırdığı saatten de önce gitmelerini tavsiye ediyorum. Vaktinden önce giderse hiçbir kardeşim mağdur olmaz" dedi.

"Daha önce yaşanan mağduriyetler toplumun vicdanını sızlattı"

Daha önce yaşanan mağduriyetlerin toplum vicdanını sızlattığını belirten Yılmaz, "Ancak ÖSYM'de diyor ki "sağlıklı bir sınav yapmak için bu kuralları uygulamak zorundaydım" diyor. Dolayısıyla sınava girecek kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın kurallara uymasını hem de ÖSYM'nin bu kuralları vatandaşın kabul edeceği şekilde gerekli duyurusunu yapmasını istiyoruz. Şimdi benim çağrım; bu sınava girecek kardeşlerimiz ÖSYM tarafından açıklanmış olan kurallara harfiyen uysunlar, herhangi bir hak kaybına sebebiyet olmasın" diye konuştu.

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