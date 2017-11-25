Bakanlar Albayrak Ve Soylu’dan Eren Bülbül’ün Ailesine Ziyaret

AK Parti ilçe kongrelerine katılmak üzere bugün özel bir uçakla birlikte Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar...

AK Parti ilçe kongrelerine katılmak üzere bugün özel bir uçakla birlikte Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında geçtiğimiz Ağustos ayında PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundular. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret ile ilgili Bakan Soylu, sosyal medya hesabından "Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile birlikte şehidimiz, evladımız Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret ediyoruz" diyerek paylaşımda bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta sonu Bayburt ve Gümüşhane programlarının ardından geldiği Maçka ilçesinde şehit Eren Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu.