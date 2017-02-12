Bakanlar Cazibe Merkezleri Tanıtım Toplantısı İçin Ardahan’a Geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programının tanıtım toplantısına katılmak...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programının tanıtım toplantısına katılmak üzere 12 Şubat Pazar günü Ardahan'a gelecekler.

Ardahan Valiliği tarafından organize edilen, iş adamları ve yatırımcıların katılacağı toplantı Saat: 13.00'de Ardahan Valiliği Toplantı Salonunda yapılacak.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Belediye Başkanımız Faruk Köksoy, "Cazibe Merkezleri Programı, Hükümetimizin 23 ilde uygulayacağı önemli bir programdır. Girişimci hemşerilerimizin bu programdan istifade etmelerini önemle istirham ediyorum. Bu işi önemseyen Sayın Bakanlarımıza şehrimize teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.