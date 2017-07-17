Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında Toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Toplantı Saat 19.40’da Başladı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "20 Temmuz 2016’dan Bu Yana 26 Khk Çıkartıldı. 111 Bin 240 Kişi Bu Süreçte Kamudan İhraç Edildi, 32 Bin 180 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı. 35 Bin 639 Kişi İse Görevine İade Edildi. Yaklaşı