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Bakanlık Heyeti Güroymak’ta

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Bakanlık Heyeti Güroymak’ta
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir heyet, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Nur Tekstili ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir heyet, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Nur Tekstili ziyaret etti.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir heyet, ilçedeki Nur Tekstili ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Nur'dan bilgi aldılar. Daha sonra bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Vekili Sadettin Akyıl, Güroymak'ın ekonomisinin kalkınması adına taşın altına elini koyarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Nur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Nur başta olmak üzere Nur ailesinin tüm fertlerine teşekkür etti.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Nur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Nur ise, amaçlarının faydalı hizmetler yaparak bölge insanın geçimini sağlamasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Bugüne kadar Güroymak ekonomisine can vermek adına üzerlerine düşenin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Nur, bundan sonra da ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakanlık Heyeti Güroymak’ta

Bakanlık Heyeti Güroymak’ta

Bakanlık Heyeti Güroymak’ta

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