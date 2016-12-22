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Bakanlıktan Gümrük Birliği’nin Güncellemesine İlişkin Bilgilendirme

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Bakanlıktan Gümrük Birliği’nin Güncellemesine İlişkin Bilgilendirme
Ekonomi bakanlığı Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreci ilişkin bilgi notu paylaştı.

Ekonomi bakanlığı Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreci ilişkin bilgi notu paylaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı bilgilendirmede "Bugüne kadar Gümrük Birliği anlaşması kapsamındaki ürünler açısından sağlanan liberalizasyonun getirdiği verimlilik artışı ve rekabetçiliğin, bu süreç sonucunda tüm ekonomiye yayılması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi bakanlığı Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreci ilişkin bilgi notu paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle, yaşanacak ticari serbestleşmenin refah artışı temin etmesi, ülkemizin küresel ticaret akımlarına uyum göstermesi ve küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör olma hedeflerimize katkı sunması amaçlanmaktadır. Bugüne kadar Gümrük Birliği anlaşması kapsamındaki ürünler açısından sağlanan liberalizasyonun getirdiği verimlilik artışı ve rekabetçiliğin, bu süreç sonucunda tüm ekonomiye yayılması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Küresel ticari gelişmelerde yaşanan olumsuzluklara rağmen, 2016 yılının ilk 10 ayında Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatımızda artış, AB'nin ülkemiz açısından en önemli ve istikrarlı pazar olduğunu ortaya koymuştur. 1996 yılından bugüne yürürlükte olan Gümrük Birliği ise, ihracatımızda yüzde 48,5'lik, ithalatımızda ise yüzde 40'lık bir paya sahip olan AB ile ticari ilişkilerimizin temelini teşkil etmektedir.

Yürürlükte olduğu 21 yıl boyunca Gümrük Birliği'nden sağlanan kazanımların, ülkemizde ve dünyada değişen koşullar karşısında, daha ileri seviyeye taşınması amacıyla Avrupa Komisyonu ile 2014 yılının Ocak ayında dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin destekleri ile Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekci tarafından bir diyalog süreci başlatılmıştır. Gerçekleştirilen teknik ve üst düzey görüşmeler neticesinde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin çerçevesine ilişkin AB ile mutabakat sağlanmıştır. Söz konusu mutabakat 12 Mayıs 2015 günü Brüksel'de Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekci'nin AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström ile müzakere çerçeve belgesini kamuoyuna duyurması sonucu resmiyet kazanmıştır.

Müzakere süreci sonucunda; AB'nin Serbest Ticaret Anlaşmalarına [STA] ülkemizin doğrudan taraf olamaması, taşımacılığa engel olarak karşımıza çıkan ve araçlarımıza getirilen kısıtlamalar, AB'nin Gümrük Birliği'nin işleyişi ile ilgili danışma ve karar alma mekanizmalarına etkin katılım gibi sorunların giderilerek Gümrük Birliği'nin işleyişinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Gümrük Birliği'nin kapsamının tarım ürünleri, hizmetler sektörü ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi de müzakere edilecektir.

Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi kapsamında gerek AB gerekse de ülkemiz tarafından hazırlık çalışmaları yürütülmüş, bir yıllık yoğun bir çalışmanın ardından ülkemiz, resmi müzakerelere başlamaya hazır hale gelmiştir. AB tarafında ise resmi müzakerelerin başlaması için AB Komisyonu'nun, üye ülkeler adına müzakere yürütmek üzere Konsey'den yetki alması gerekmektedir.

Bu doğrultuda AB Komisyonu, Konsey'den yetki almak için 21 Aralık 2016 tarihinde başvuruda bulunmuştur. 2017 yılının ilk yarısında resmi müzakerelerin başlaması öngörülmektedir.

İki tarafın da sürece yönelik güçlü iradesi bulunmakta olup, resmi müzakerelerin mümkün olan en kısa zamanda başlayarak hızlı bir şekilde devam etmesi beklenmektedir. Söz konusu sürecin temelinde şeffaflık ve katılımcılığın olması, ülkemiz ve AB'nin beklenti ve hassasiyetlerinin karşılıklı çıkar prensibiyle ele alınması temel yaklaşımımız olacaktır.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle, yaşanacak ticari serbestleşmenin refah artışı temin etmesi, ülkemizin küresel ticaret akımlarına uyum göstermesi ve küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör olma hedeflerimize katkı sunması amaçlanmaktadır.

Bugüne kadar Gümrük Birliği anlaşması kapsamındaki ürünler açısından sağlanan liberalizasyonun getirdiği verimlilik artışı ve rekabetçiliğin, bu süreç sonucunda tüm ekonomiye yayılması öngörülmektedir".

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