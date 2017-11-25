Bakır İhracatı İlk 10 Ayda Yüzde 30 Arttı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, bakır ve bakır alaşımı ürünleri sektörünün yılın...

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, bakır ve bakır alaşımı ürünleri sektörünün yılın ilk 10 ayındaki ihracatının değer bazında yüzde 30, miktar bazında ise yüzde 10 oranında artış yakaladığını söyledi. Bakır sektörünün ülke ihracatına ciddi bir katkı sağladığını ifade eden Mertöz, 2023 hedefleri ve sektörün geleceği için daha çok çalışacaklarını kaydetti.

2018 yılının sektör için çok daha güzel geçeceğine inandığını kaydeden Mertöz, önümüzdeki günlerde bakır sektörüne yönelik bir organizasyon olan ve alüminyum sektörü ile ortaklaşa düzenlenen çalıştayın bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceğini kaydetti. İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, "Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan çalıştay, sektörün fikir alışverişinde bulunup gelecek planlarının masaya yatırılacağı bir platform görevi görecek" diye konuştu.

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevgür Arslanpay da, sektörün başarısına katkı sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. 2018 yılı büyüme beklentilerini açıklayan Sevgür Arslanpay, "Global bakır sektöründeki 2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,3, Türkiye bakır sektöründeki 2018 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,7. Global pazar büyüklüğü 2017 yılı 180 milyar dolar; Türkiye pazar büyüklüğü ise 2017 yılı 5 milyar dolar. Bu farkındalık ile hareket edilmesi gerekiyor. İDDMİB'in organize ettiği toplantılarla sektör sık sık bir araya geliyor. Belirlenen sorunları ve beklentileri her platformda dile getiriyoruz" dedi.