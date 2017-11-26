Bakırköy D-100 Karayolunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

100 Karayolu Avcılar istikameti İncirli mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

100 Karayolu Avcılar istikameti İncirli mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir motosikletli sürücünün makas atarak sebep olduğu iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi. Bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluk oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar istikameti İncirli mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy İncirli mevkiinden Avcılar istikametinde seyreden bir motosikletli, araçların arasından makas yaparak ilerlemeye çalıştı. Bu sırada yol üzerinde makas attığı 34 ET 0981 plakalı araç motorlu sürüye çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada 34 BG 095 plakalı araca çarptı. Arkasından gelen 34 ZY 1005 plakalı midibüs sürücüsü önündeki kaza yapan araçlar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çaptı. Zincirleme kazaya sebebiyet veren motosiklet sürüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi bölgedeki en yakın hastane kaldırıldı. D- 100 Avcılar istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"Aracın hava yastıkları patladı"

Kazaya karışan sürücü Hakan Kuru, "Ben kazanın nasıl olduğunu görmedim. Direksiyonu toparlayamadım, bariyerlere vurdum hava yastıkları patladı. Şükür kimsede bir şey yok, yaralanma yok, ölme yok, herhangi bir şey yok. En başta bir araba var, genç bir çocuk motosiklet makas atınca kaçıyor. Diğer arabayı sıkıştırıyor. Daha sonra o araca çarpıyor o da salto atarak geliyor bize vuruyor. Bize vurunca bende toparlayamadım bariyerlere vurdum" şeklinde konuştu.