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Bakırköy’de Ahşap Bir Restoranda Yangın Çıktı

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Bakırköy’de Ahşap Bir Restoranda Yangın Çıktı
Bakırköy'de ahşap bir restoranda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Bakırköy'de ahşap bir restoranda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alev alev yanan restoran itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 05.00 sıralarında Florya, Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddialara göre restoranda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Restoranın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri iş yeri çevresine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Alev alev yanan restorana itfaiye ekipleri, kısa sürede sonra yangını söndürürken, yangında ahşap olan işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Restoranın çevresinde bulunan bazı ağaçlar ise yükselen alevlerden tutuşarak yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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