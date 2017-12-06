Bakırköy’de Yıkılacağı Bahane Gösterilerek Elektrik, Su Ve Doğal Gazı Kesilen Binadaki Vatandaşlar Kış Günü Mağdur Oldu

Bakırköy Belediyesi'nce doğalgaz, elektrik ve suları kesilen bina sakinleri kış gününü mum ışığında battaniyler altında geçirdi.

Bakırköy Belediyesi'nce doğalgaz, elektrik ve suları kesilen bina sakinleri kış gününü mum ışığında battaniyler altında geçirdi. Zemin etüdünün zayıf olduğu iddiasıyla binaya yıkım kararı veren belediye ekiplerinin uygulaması İstanbul'da havanın adeta buz kestiği gecede vatandaşları perişan etti.

İddiaya göre, Bakırköy Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde Bingül sokak üzerinde bulunan bir bina için zemin etüdünün yetersiz olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdi. Karar üzerine bina sakinleri taşınma için arayışlara başlarken dün sabah saatlerinde bir sürprizle karşılaştılar. Belediyenin bildirmesi üzerine ekipler, Bakırköy Belediyesi zabıtaları eşliğinde gelerek binadaki tesisat aksamını kestiler. Evlerine gelen vatandaşlar bu durumdan haberdar olmadıkları için evlerinde mum ışığında ve tüplü soba ile oturmak zorunda kaldı.

Tüplü ocakla ısınmaya çalıştılar

Kış gününde evinde doğalgazı yanmayan bina sakinleri eski usul tüplü sobalarla ve ev içerisinde battaniyelere sarınarak ısınmaya çalışırken ev içerisini de mum ışığıyla aydınlattı. Bina içerisinde bulunan 9 dairede karanlığa mahkûm olurken kimi vatandaşlar akrabalarını sığındı kimi ise başını sokacak başka bir yer aramak durumunda kaldı. Binanın yıkılana kadar bütün tesisatlarında herhangi bir kesinti olunmayacağının belirtildiğini aktaran vatandaşlar suların kesik olduğu için bulaşık yıkayamadıklarını ve yemek yapamadıklarını dile getirdi. Bina sakinleri binayı en kısa zaman içerisinde terk etmek zorunda olduklarını aktardılar.

" Belediye başkanı tarafından imar müdürlüğüne gönderilen yazıda bina ile ilgili tesisatların kesilmeyeceği yönündeydi "

Bina sakini Aysel Kaplan, " Maalesef karanlığa ve soğuya mahkûm olduk yapabileceğimiz bir şey yok. Bugün geldiler doğal gazı, elektriği ve suyu kestiler. Bu yapılması gereken bir süreçmiş bizlere yapılacak tek şey kalıyor evi terk etmek. Bize binanın yıkılacağına dair bilgi geldi ancak belediye başkanı tarafından imar müdürlüğüne gönderilen yazıda bina ile ilgili tesisatların kesilmeyeceği yönündeydi, yıkıma kadar herhangi bir kesinti yaşanmayacağı üzerineydi. Biz ona güvenerek evimizde rahat oturuyorduk. Ama sabah uyandığımızda büyük bir sürprizle karşılaştık. Bu binada 9 daire var herkes aynı mağduriyeti yaşıyor, kimi akrabasına sığındı kimisi de başının çaresine bakmaya çalışıyor ama kısa zaman içinde kendilerine ev bulup çıkacaklar. Mum ışığında oturup tüplü ocakta ısınmaya çalışıyoruz " dedi.