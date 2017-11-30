Bakka Çalışanları Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) personeli kahvaltıda bir araya geldi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) personeli kahvaltıda bir araya geldi. Genel Sekreter Vekili Elif Acar eşliğinde bir araya gelen ajans personeli kahvaltı sonrası sorunlarını ve taleplerini tek tek dile getirdi.

Birim Başkanları, Uzmanlar, hizmet alımı ve güvenlik personeli, 2018 yılında yapılmasını istedikleri değişiklikleri belirtirken, ajans içerisinde gerçekleştirilen bu birliktelikten dolayı Elif Acar'a teşekkürlerini ilettiler.

Tüm çalışanlar geçmiş yıllarında değerlendirilmesini yaparak 2018 yılının daha verimli geçmesi için birlik beraberlik içerisinde çalışılması gerektiğini vurguladılar. Genel Sekreter Vekili Elif Acar ise, bundan sonra bu tür etkinliklerle sık sık bir araya gelineceğini söyledi.