Bakka, Türkiye’nin Waıpa Başkanlığını Destekledi

27-28 Kasım 2017 tarihleri arasında Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 22. Dünya Yatırım Konferansı ve 2017 Yılı WAIPA Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi.

27-28 Kasım 2017 tarihleri arasında Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 22. Dünya Yatırım Konferansı ve 2017 Yılı WAIPA Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi.

2014 yılından bu yana Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Üyesi olan BAKKA, 27 Kasım 2017 tarihinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen WAIPA Seçimli Genel Kurulu'na katılarak T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın (Invest in Turkey) başkan adaylığını destekledi. Oylamaya Batı Karadeniz Kalkınma Ajansını temsilen Ümran Öztürk Demiray katıldı. Yapılan oylamada T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut seçildi. Oylamada ayrıca başkan yardımcıları ve bölgesel koordinatörlükler de seçildi. Buna göre WAIPA Yönetim Kurulu şöyle sıralandı:

"Başkan: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Başkan Yardımcıları: Azerbaycan İhracat ve Yatırım Tanıtım Kurumu (AZPROMO) & Dubai Yatırım Kalkınma Ajansı (Dubai FDI), Bölgesel Koordinatörlükler: Sahra Altı Afrika: Morityus Yatırım Kurulu (BoI Mauritius) / Orta Asya: Kazakistan Yatırım Destek ve Tanıtım Ulusal Ajansı (KAZAKH Invest) / Güney Asya: Hindistan Hükümeti Yatırım Destek Ajansı (Invest India) / Orta Asya ve Güneydoğu Asya: Kore Yatırım Ajansı (Invest KOREA) / AB: Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH) / Doğu Avrupa: Bosna Hersek Yabancı Yatırımlar Tanıtım Ajansı (FIPA) / Kuzey Amerika: (ProMexico) / Orta Amerika ve Karayipler: Kosta Rika Yatırım ve Kalkınma Kurulu (CINDE) / Güney Amerika: Parana Kalkınma Ajansı (APD)."