Bakka Yönetimi Gazileri Ziyaret Edip Sorunlarını Dinledi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, gazileri evlerinde ziyaret etti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, gazileri evlerinde ziyaret etti.

Ziyarete, BAKKA Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya, Uzmanlar Kadir Kağan İnaloğlu, Mustafa Ayhan İnanır ve ajans çalışanlarından Volkan Zirek katıldı.

İlk olarak Gazi Hüseyin Koca ve ailesini ziyaret eden Acar, geç kalınmış bir ziyaret olduğunu vurgulayarak, "Allah sizden razı olsun, vatanımız için görev yaptınız. Bizden bir isteğiniz var mı? Bizim yapamayacağımız şey dahi olsa kurumlara yada ilgili yerlere iletebiliriz. Her zaman sizlerin sıkıntılarınızı dinlemeye ve yardımcı olmaya hazırız. Bundan sonrada inşallah sık sık sizleri ziyaret edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazi Hüseyin Koca ise "Geldiğiniz için Allah bin kere razı olsun. Ben 75 senesinde İskenderun'da kazalandım. Parmaklarımı yitirdim. Bizlere sağlığınız lazım. Devlet zaten bize bakıyor. Aylığımızı, kömürümüzü veriyor. Daha devletimiz ne yapsın? Bizi unutmayıp geldiniz ve ne mutlu bizlere. Gaziler Derneğimiz de Allah razı olsun bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. 2 çocuğum var. Kızım evlendi. Oğlum da biz Güneydoğu Gazisi olduğumuz için işe alındı" diye konuştu.

Genel Sekreter Vekili Acar ve beraberindekiler Koca Ailesine yaptıkları ziyaretin ardından 1994 yılında Mardın Midyat'ta Gazi olan Zeki Karaarslan ve ailesini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.