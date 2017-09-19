Bakkal fuhuşa aracı olmuş

Samsun'da hayat kadınlarına evinin anahtarını verip evinde fuhuş yaptırdığı iddia edilen bakkal dükkanı işletmecisi "fuhuş için yer temin emek" suçundan gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yapılan ihbar üzerine bir evi takibe aldı.

Ahlak polisi ekipleri evde para karşılığı eskort kızların fuhuş yaptığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu evinin anahtarını fuhuş yapmaları için hayat kadınlarına verdiği iddia edilen bakkal dükkanı işleten R.Z. (51) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.Z., "fuhuş için yer temin etmek" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi