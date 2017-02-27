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Baklavacıya Giren Arsız Hırsız Hem Kasayı Soydu, Hem Tatlı Yedi

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Baklavacıya Giren Arsız Hırsız Hem Kasayı Soydu, Hem Tatlı Yedi
Kartal'da bir baklavacıya giren arsız hırsızın kasadaki paraları aldıktan sonra iş yerinde bulunan baklavaları yediği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına...

Kartal'da bir baklavacıya giren arsız hırsızın kasadaki paraları aldıktan sonra iş yerinde bulunan baklavaları yediği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın daha önce de aynı iş yerine girdiği öğrenildi.

Olay, Kartal Atalar Mahallesi'nde 23 Şubat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baklavacının önüne gelen kimliği belirsiz bir erkek şahıs dükkanın camlarını zorlayarak açtı. Dükkana giren hırsız doğrudan kasaya yönelerek bin 800 lira para çaldı. Ardından dükkanda bulunan tatlılardan yiyen arsız hırsızın o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Aynı dükkana 1 buçuk ay önce de girmiş

Girdiği baklavacının çekmelerini dağıtarak ortalığı birbirine katan ve kasada bulunan paraları çalan arsız hırsızın daha önce de aynı dükkana girdiği öğrenildi. 1 buçuk ay önce yine aynı baklava dükkanına giren hırsız 2 bin 500 lira çalarak dükkandaki baklavaları yedi. Sabah dükkanı açan iş yeri sahipleri çekmecelerin dağılmış olduğunu görünce hemen güvenlik kameraların yöneldi. Görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi dükkana hırsız girdiğini anlayarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra hırsızın 1 buçuk ay önce dükkanına giren kişi olduğunu anlayan iş yeri sahibi şoke oldu. Dükkana gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İşyeri sahibi isyan etti

İşyeri sahibi Murat Gül, yaşanan olaya isyan ederek, "Aynı hırsız bundan 1 buçuk ay önce yine girmişti. 1 buçuk ay önce 2 bin 500 - 3 bin lira kadar para almıştı. Şimdi bin 800 lira para almış. Sabaha karşı camı zorluyor kilitlerini açıyor. Bilen birisi direk kasaya gidiyor. Alacağını alıyor buraları dağıtıyor. Yine buradan çıkıp gidiyor" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan her iki olayda gece saatlerinde baklavacının camını zorlayan şahıs, açtığı camdan giriyor. Kasaya yönelen hırsız paraları alarak tatlılara yöneliyor. Hırsız her iki olayda da baklavacıdan tatlı yemeyi ihmal etmiyor.

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