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Baklavadan En Büyük Mozaik Rekoru Kırıldı

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Baklavadan En Büyük Mozaik Rekoru Kırıldı
Primemall Gaziantep AVM'de, Gaziantep'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye...

Primemall Gaziantep AVM'de, Gaziantep'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokolün katılımıyla, "Baklava ile Yapılan En Büyük Mozaik Rekoru" 39,5 m2 ile kırıldı.

Proje, Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi koordinatörlüğünde Ayıntap Baklava'nın kurucusu Levent Aktaş, UMOSAD Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Ressam Mustafa Bencan ile gerçekleştirildi. 2 Şubat 2016'da başlayan 10 aylık çalışma sonucunda, Ayıntap Baklava'nın 60 ustası 6.160 adet baklava dilimi hazırladı. 15 Mozaik Sanatçısı, Gaziantep Tenis Ve Yüzme Spor Kulübü'nden engelli öğrenciler, TED Koleji ve Deva Okulları'ndan 100 öğrenci 20-24 Aralık tarihleri arasında 39,5 m2'lik "Baklava ile Oluşturulan En Büyük Çingene Kızı Mozaiğini" meydana getirdiler.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN "Baklava baklava olalı böyle bir renge girmemiştir. Bu da Gaziantep'in farkı, tatlı yiyelim tatlı konuşalım" dedi.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu rekorun ilçemizde ve özellikle çocuklarımızca kırılmasından çok mutluyum" dedi.

Prof.Dr.Orhan Kural rekoru tescil ederken, "Gaziantep'in sembollerinden Çingene Kızı mozaiğinin baklava ile sanatsal bir şekilde özellikle engelli çocuklar ile beraber resmedilmesi Gaziantep'in ve ülkemizin tanıtılmasına ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Mozaik Sanatçısı Mehmet Yılmaz "UMOSAD olarak Gaziantep'in iki katma değerini bir araya getirmekten çok mutluyuz" derken, Ressam Mustafa Bencan da "Gaziantep adına baklavayla resmi bir araya getirmekten çok mutluyum" dedi.

"40 Kattaki Tarih" adıyla Gaziantep'in sembollerinden baklava ve Çingene Kızı Mozaiğini" bir araya getiren, Dünya Çocuk Rekorları kapsamında gerçekleştirilen rekor denemesi, Fatma Şahin (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı), Aydın Türkgücü (Dünya Çocuk Rekorları)'nden oluşan Prof. Dr Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tescil edildi.

39,5 m2'lik "Baklava ile Oluşturulan En Büyük Çingene Kızı Mozaiği" Aralık ayı boyunca Primemall AVM Zemin katında sergilenecek.

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