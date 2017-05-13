Baktığı Çocuğa İşkence Eden Ukraynalı Kadın Marmaris’te Yakalandı

İstanbul'da bakıcılığını yaptığı bir bebeğe işkence yapan Ukraynalı bir kadın ailenin dedektif gibi iz sürmesi sonucu Muğla'nın Marmaris ilçesinde...

İstanbul'da bakıcılığını yaptığı bir bebeğe işkence yapan Ukraynalı bir kadın ailenin dedektif gibi iz sürmesi sonucu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yeminli tercüman eşiliğinde ifadesi alınan Ukraynalı kadın 54 yaşındaki Nadia Shapoval adlı bakıcı kötü muamelede bulunduğu bebeğin babasını karşısında görünce gözyaşlarını tutamazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan İşadamı S.E.(37) ve eşi yabancı uyruklu M.T. E. çocuğunun evde bakımı için 6 ay önce yatılı kalan Ukrayna uyruklu 54 yaşındaki bakıcı Nadia Shapoval'ı işe aldı. Mayıs ayı başında anne M.T.E.,çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve tedirgin davranışlar sergilediğini fark ederek eşi S.E.'ye durumu anlattı. Baba, bakıcının hareketlerinden şüphelenerek evinin çeşitli odalarına gizli kamera yerleştirdi. Bir süre sonra Ukraynalı bakıcının davranışlarından rahatsız olan aile bakıcıyı işten çıkardı. Anne M.T.E., eve yerleştirilen gizli kameraları tek tek izlediğinde gördüklerine inanamadı. Çocuğunun emanet ettiği bakıcı, deyim yerindeyse çocuğuna işkenceye kadar varan kötü muamele yaptığını gördü. Durumu eşine anlatan anne görüntüleri beraber izledikten sonra İstanbul Esenyurt İlçesi'nin Kıraç Polis Merkezi'ne gidip şikayette bulundu.

Dedektif gibi iz sürdü

İşadamı S.E, çocuğunu işkence yapan bakıcıyı bulmak için harekete geçti ancak bir sonuç elde edemedi. Bakıcının sık gittiği alt komşusuna giden baba, video görüntülerini izlettirdi. Komşusu,arkadaşının Marmaris'e gidebileceğini ve orada bir arkadaşı olduğunu söylediğini. S.E., bir arkadaşıyla birlikte özel otomobiliyle Cuma günü şafak vakti Marmaris İlçesi'ne geldi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne gelen S.E., durumu polise bildirdi. Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ukraynalı bakıcıyı bulmak için İşadamı ile birlikte harekete geçti. Polis ve baba aksiyon filmlerini aratmayacak fiziki takiple sonuca ulaştı.

Cuma akşam saat 22.00 sıralarında Tepe Mahallesi 61 sokak üzerinde tek başına yürüyen Ukraynalı bakıcı Nadia Shapoval işadamı ve polis tarafından yakalandı. Karşısında işadamını gören kadın ağlayarak sinir krizi geçirdi.

Hastanede alınan doktor raporu sonrası Şehit Nedip Eker Polis Merkezi'ne getirilen Nadia Shapoval, yeminli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde susma hakkını kullandı. Nöbetçi Savcı tarafından gözaltına alınan bakıcının işlemleri ardından mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

İsminin gizli kalmasını isteyen işadamı S.E., çocuğunun eski bakıcısından şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.