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Bal 8 Grup: Ortaca Belediyespor: 0 - Dikili Çandarlıgücü: 1

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Bal 8 Grup: Ortaca Belediyespor: 0 - Dikili Çandarlıgücü: 1
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor, Dikili Çandarlıgücü'nü konuk etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor, Dikili Çandarlıgücü'nü konuk etti. Karşılaşmadan Dikili Çandarlıgücü 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar;

Dk. 20 - Ortaca atağında, ara pasına hareketlenen Sever topu ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Dk. 25 - Organize gelişen Ortaca atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sever'in sert vuruşunu kaleci Engin çıkardı.

Dk. 30 - Sağ kanattan gelişen Ortaca atağında Vedat'ın ortasına Ergün vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

Dk. 31 Dikili Çandarlıgücü'nden Ayhan rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dk. 42 - Dikili Çandarlı atağında, sağ kanttan atılan ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tacettin'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Dk. 46 - Ortaca 2'nci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Ehli çıktı, Burak oyuna girdi.

Dk. 64 - Dikili Çandarlıgücü'nde, Tacettin oyundan çıkarken Ferdi oyuna dahil oldu.

Dk. 69 - Ortaca'da, Vedat oyundan çıkarken Süleyman oyuna girdi.

Dk. 71 - Dikili Çandarlıgücü'nde Ömer çıktı, Mustafa oyuna dahil oldu.

Dk. 76 - Ortaca'da Ergün çıktı, Özgür oyuna girdi.

Dk. 77 - Ortaca atağında sağ kanattan yapılan ortaya yükselen Peter'in kafa vuruşu az farkla üst direkten dışarı çıktı.

Dk. 79 - Sağ kanattan topu sürükleyen rakibine faul yapan Ortaca'dan Burak sarı kart gördü.

Dk. 88 - Dikili Çandarlıgücü, orta sahada kaptığı topla hızlı atağa çıktı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topla buluşan Burakcan düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla gönderdi. 0-1

Stat: Ortaca Ahmet Ateş

Hakemler: Murat Durgutluoğlu, Furaz Bülgen, Berna Kanat, Yusuf Alper Abalı

Ortaca Belediyespor: Mert, Tolga, Olgu, Ehli, Vedat, Mert Mustafa, Levent, Peter, Erhan, Ergün, Sever

Dikili Çandarlıgücü: Engin, Miraçcan, Melih, Ayhan, Burak, Serhat, Alişan, Burakcan, Ömer, Cebgizhan, Tacettin

Sarı kart: Ayhan, Ömer (Dikili Çandarlıgücü) Burak, Özgür, Olgu (Ortaca)

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