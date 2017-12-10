Bal 8 Grup: Ortaca Belediyespor: 0 - Dikili Çandarlıgücü: 1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor, Dikili Çandarlıgücü'nü konuk etti. Karşılaşmadan Dikili Çandarlıgücü 1-0 galip ayrıldı.
Maçtan Dakikalar;
Dk. 20 - Ortaca atağında, ara pasına hareketlenen Sever topu ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Dk. 25 - Organize gelişen Ortaca atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sever'in sert vuruşunu kaleci Engin çıkardı.
Dk. 30 - Sağ kanattan gelişen Ortaca atağında Vedat'ın ortasına Ergün vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
Dk. 31 Dikili Çandarlıgücü'nden Ayhan rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Dk. 42 - Dikili Çandarlı atağında, sağ kanttan atılan ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tacettin'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Dk. 46 - Ortaca 2'nci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Ehli çıktı, Burak oyuna girdi.
Dk. 64 - Dikili Çandarlıgücü'nde, Tacettin oyundan çıkarken Ferdi oyuna dahil oldu.
Dk. 69 - Ortaca'da, Vedat oyundan çıkarken Süleyman oyuna girdi.
Dk. 71 - Dikili Çandarlıgücü'nde Ömer çıktı, Mustafa oyuna dahil oldu.
Dk. 76 - Ortaca'da Ergün çıktı, Özgür oyuna girdi.
Dk. 77 - Ortaca atağında sağ kanattan yapılan ortaya yükselen Peter'in kafa vuruşu az farkla üst direkten dışarı çıktı.
Dk. 79 - Sağ kanattan topu sürükleyen rakibine faul yapan Ortaca'dan Burak sarı kart gördü.
Dk. 88 - Dikili Çandarlıgücü, orta sahada kaptığı topla hızlı atağa çıktı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topla buluşan Burakcan düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla gönderdi. 0-1
Stat: Ortaca Ahmet Ateş
Hakemler: Murat Durgutluoğlu, Furaz Bülgen, Berna Kanat, Yusuf Alper Abalı
Ortaca Belediyespor: Mert, Tolga, Olgu, Ehli, Vedat, Mert Mustafa, Levent, Peter, Erhan, Ergün, Sever
Dikili Çandarlıgücü: Engin, Miraçcan, Melih, Ayhan, Burak, Serhat, Alişan, Burakcan, Ömer, Cebgizhan, Tacettin
Sarı kart: Ayhan, Ömer (Dikili Çandarlıgücü) Burak, Özgür, Olgu (Ortaca)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.