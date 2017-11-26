Bal: Erciş Gençlik Belediyespor: 2 - Siirt İl Özel İdarespor: 0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Erciş Gençlik Belediyespor, Siirt İl Özel İdarespor'u sahasında 2-0 yendi.
Erciş Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda rakibine üstünlük sağlayamayan Erciş Gençlik Belediyespor, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu. Ev sahibi takım, Baubakar'ın attığı iki gol ile rakibini 2-0 mağlup etmeyi başararak sahadan 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmayı Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Şahin, Erciş Gençlik Belediye Spor Başkanı Zekeriya İnan, kamu kurum amirleri ile çok sayıda taraftar izledi.
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