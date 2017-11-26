Bal: Kırşehir Belediyespor: 3 - Sincan Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Ligi'nde Kırşehir Belediyespor, Sincan Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi'nde Kırşehir Belediyespor, Sincan Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Ahi Stadı'nda Kırşehir Belediyespor ile Sincan Belediyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Kırşehir'e galibiyeti getiren golleri 2 ve 11. dakikada Savaş Doğan ve penaltıdan Ali Yıldırım kaydetti. Sincan Belediyespor'un tek golünü ise 53. dakikada Bahadır Can attı.

Kırşehir Belediyespor aldığı galibiyetle BAL'da puanını 18 yaparak 3. sıraya yükseldi. Kırşehir Belediyespor, önümüzdeki hafta Yeniçağaspor ile Bolu'da karşılaşacak.