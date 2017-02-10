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Bal üretiminde 2'nciyiz

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Bal üretiminde 2'nciyiz
Türkiye'deki bal üretimine dikkat çeken ve Türkiye’de yılda 107 bin ton bal üretildiğini kaydeden DOKAP Başkanı Yüce, "Dünyada Çin'den sonra 2'nci sıradayız" dedi

Bakanlar Kurulu Kararı ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) illeri arasında katılan Tokat için Giresun'da bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay’a DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Tokat Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Tokat’ın DOKAP illeri arasında yer almasını değerlendiren DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, "Tokat ilimiz dahil olunca yapmamız gereken ilk öncelikli iş oradaki eylem planını hazırlamaktı ve Tokat’ın vizyonunu ortaya koymak, Tokat’ın duran varlıklarını harekete geçirmek, buradaki insanların yaşam standartlarını yükselmesini, gelir düzeylerinin artması için çalışmalar başlatmaktı. Bunun için çalıştayımızı düzenledik" dedi.

107 BİN TON BAL ÜRETİYORUZ
Türkiye'deki bal üretimine dikkat çeken ve Türkiye’de yılda 107 bin ton bal üretildiğini kaydeden Yüce, "Bal üretimiyle ile ilgili ülke olarak çok önemli konumdayız. Dünyada Çin’den sonra bir numarayız. Yani 107 bin ton seviyesinde bal üretimimiz var ve bununla birlikte 7 milyon kolonimiz var ülkemizde. Çok zengin bir floramız var. Bugün Avrupa ülkelerinin tamamındaki bitki çeşidi tek başına bizim ülkemizde ve bununda 3’te birlik kısmı Doğu Karadeniz’de" ifadelerini kulandı.

"Biz bu sektörü çok daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz” diye çalıştıklarını belirten DOKAP Başkanı Yüce, ülke olarak bal üretiminde çok fazla modern işletmelere sahip olmadıklarına dikkat çekti.

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