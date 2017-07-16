Balaban, Hamam Geleneğini Bozmadı

656. tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri takan İsmail Balaban, hamama gitme geleneğini bozmadı.

656. tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri takan İsmail Balaban, hamama gitme geleneğini bozmadı. Balaban, iki zorlu günün yorgunluğunu attı.

Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinin çiçeği burnunda şampiyonu İsmail Balaban, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda 6 kez rakiplerini dualı çayıra yatıran Balaban'ı bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı. Selimiye Camii karşısında bulunan tarihi Saray Hamamı'na giden Balaban, köpük banyosu eşliğinde iki zorlu günün yorgunluğunu attı.