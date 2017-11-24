Balahatun Anaokulu’ndan Öğretmenler Günü Kutlaması

Bilecik Balahatun Anaokulu'nda düzenlenen programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır,...

Bilecik Balahatun Anaokulu Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bilecik Balahatun Anaokulu'nda düzenlenen programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Bilecik Eğitim-BİRSEN İl Başkanı Ahmet Selöz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Balahatun Anaokulu Müdürü Sevim Çalışkan, "Millet Mektepleri'nin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün, fedakar öğretmenleri hatırlama ve kıymetlerini yad etme gündür. Bu özel günümüze katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'a, Bilecik Eğitim-BİRSEN Başkanı Ahmet Selöz ve öğretmenimiz Gürkan Algan'a teşekkür ediyorum ve okul müdür yardımcım Sinem SERT Selöz ve değerli Balahatun Anaokulu öğretmenlerinin de öğretmenler gününü kutuluyorum" dedi.

Ardından konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise; "Öğretmenliğin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, sevgi ve fedakarlık gerektiren, sınırları okul ve sınıf duvarlarıyla çizilemeyecek, zil ile başlayıp bitmeyecek kadar ağır bir sorumluluk gerektiren kutsal bir görevdir. Atatürk'ün Millet Mekteplerine Başöğretmenliğinin kabulü, 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bizler de bu kutsal vazifeyi yerine getirmekten ve bu mesleğin üyesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm öğretmenlerimin Öğretmen Günü'nü kutluyorum" dedi.

Program küçüklerin öğretmenler günü için söyledikleri şarkılar ve okulun gerçekleştirdiği projelerle ilgili slayt gösterileri ve tüm öğretmenlerin birlikte pasta kesmesinin ardından sona erdi.