Balataları Yanan Tır Korkuttu

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki balatalarında yanma meydana gelen tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki balatalarında yanma meydana gelen tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay sabah saatlerinde İzmit D-130 karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut A. yönetimindeki 35 AV 1096 plakalı tırın balatalarında seyir halindeyken yanma meydana geldi. Tırın dorsesinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balatalarda meydana gelen yanmaya müdahale ederek söndürdü.