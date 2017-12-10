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Balçova’da Eryılmaz Yeniden Başkan

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Balçova’da Eryılmaz Yeniden Başkan
Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Kongresinde 2012'den bu yana ilçe başkanlığını sürdüren Aygül Eryılmaz tek aday olarak girdiği seçimden 252 oy...

Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Kongresinde 2012'den bu yana ilçe başkanlığını sürdüren Aygül Eryılmaz tek aday olarak girdiği seçimden 252 oy alarak başkan seçildi. Bazı partililerin çarşaf liste talebinde bulunmasına karşı kürsüye çıkan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Kendinize gelin, parti içi yarışı bırakın" dedi.

Termal Otel Kardelen Salonunda gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Kongresinde 2012'den bu yana ilçe başkanlığını sürdüren Aygül Eryılmaz tek aday olarak girdiği seçimden 252 oy alarak başkan seçildi. Divan başkanlığını İzmir eski Milletvekili Sabri Ergül'ün yaptığı kongrede bazı partililerin çarşaf liste talebinde bulunmasına karşı kürsüye çıkan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya "Kendinize gelin, parti içi yarışı bırakın. Bizim birlik olmamız gerek. Gerekirse ben fedakarlık yaparım. Yerime başka biri yazılsın. Yarış dışarıda iktidara karşı olur. Daha önce il kongrelerinde çarşaf liste yaparak sabahlara kadar yarıştık. Bunlar bir sonuç vermiyor. Bizim mücadelemizin iktidara karşı olması gerek. Parti içi yarış yarış nereye kadar devam edecek. Biz Balçova'da tıpkı cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi kadınların önderliğinde bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz sonucunda başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü hepimiz yüreğimiz ile mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Son günlere kadar aday olmayı düşünmüyordum"

Blok liste ile yapılması kararlaştırılan kongrede CHP İzmir Milletvekilleri Ali Yiğit, Özcan Purçu ve Tacettin Bayır ile partililer söz alarak konuşma yaptı. Mevcut ilçe Başkanı Aygül Eryılmaz'ın önceki dönem faaliyetleri oy birliği ile kabul edildi. Yönetim listesi de oylanan Aygül Eryılmaz yaptığı teşekkür konuşmasında, "Son günlere kadar aday olmayı düşünmüyordum. Çünkü 6 yıldır çocuğum ile ailem ile ilgilenemiyorum. Ancak sokaklarda birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarım buna izin vermedi. En zor zamanda sadece kendi çocuğumuz için değil tüm ülkenin çocukları için mücadele etmemiz gerektiği için tekrar aday oldum" dedi.

Yapılan oylama sonucunda Aygül Eryılmaz, oy kullanan 272 delegenin 252'sinin oyunu alarak tekrar ilçe başkanı oldu. Oylama da 15 oy boş kullanılırken 5 oy da geçersiz sayıldı. Aygül Eryılmaz'ın yönetim listesinde; Müceddet Aral, Cevdet Baydar, Kerim Özgün Bolak, Tülay Çimenli, Eylem Damar, Serdar Dayanç, Zuhal Dökmetaş, Hakan Karaca, Turgut Karahüseyin, Yalçın Karayılan, İbrahim Kuru, Bülent Pervanlar ve Serap Ügüdücü yer aldı. İl delege listesinde ise Aygül Eryılmaz ve Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yanı sıra Salih Küçükbayrak, Ercan Çınarlı, Rabia Yüce, Birsel Öztürk, Haydar Pervanlar, Elif Sönmez, Şerif Sürücü, Sadık Gülday, Rıza Kurt, Zülkif Mermut, Derya Aksu ve Elif Ezgi Alkan isimleri yer aldı.

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