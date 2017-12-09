BAL’DA 12. HAFTA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 12. hafta heyecanı bugün oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 12. hafta heyecanı bugün oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek. Temsilcilerimizden Ladik Belediyespor ve Çarşambaspor evinde, Atakum Belediyespor’da deplasmanda üç puan arayacak

DEVRENİN BİTİMİNE İKİ HAFTA KALDI

Bölgesel Amatör Lig’de ilk devrenin bitmesine iki hafta kalırken Çarşambaspor 12. hafta mücadelesinde evinde Çorum temsilcisi Eti Lisesi Gençlikspor’u konuk edecek. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Yeşil-Beyazlı ekipte moraller yerinde. Çarşambaspor teknik sorumlusu Kenan Yelek, Eti Lisesi Gençlikspor’u mağlup ederek üç puanı hanelerine yazdırmak istediklerini.

KRİKİK MÜCADELE

Diğer temsilcimiz Ladik Belediyespor ise evinde lider Fatsa Belediyespor’u konuk edecek. Geçen hafta Turhalspor deplasmanından bir puanla dönen turuncu-beyazlı ekip te teknik sorumlu Muammer Ayvaz, zor bir maça çıkacaklarını ifade ederek, “Evimizde lider Fatsa Belediyespor’u konuk edeceğiz. Güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Dolayısı ile zor bir maç olacak” şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Atakum Belediyespor ise deplasmanda Ünye 195 Spor’a konuk olacak. Geçen haftayı üç puanla kapatan ve 5. sıraya yerleşen Turuncu-Mavi ekip zirce takibini sürdüren Ünye 1957 Spor’u yenerek tırmanışını sürdürmek istiyor. Atakum Belediyespor Teknik Sorumlusu Güven Gümüşdağ, ilk devrede son haftalara girdiklerini ifade ederek, “Lig’de devrenin bitimine iki hafta kaldı. Yarıyı en iyi yerde bitirmek istiyoruz” dedi. Zekai ANIL