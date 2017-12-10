Bal’da Kuşadası Galip, Bozdoğan Ve Söke Mağlup

Bölgesel Amatör Lig 8.Grupta Aydın takımlarından Bozdoğan Belediyespor ve Sökespor haftayı mağlubiyetle, Kuşadasıspor ise galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 8.Grupta Aydın takımlarından Bozdoğan Belediyespor ve Sökespor haftayı mağlubiyetle, Kuşadasıspor ise galibiyetle kapattı.

BAL 8. Grup 12. Hafta müsabakasında kendi evinde Şuhut Belediye Hisarspor'u ağırlayan Kuşadasıspor rakibini ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup etti. Sökespor deplasmanda karşılaştığı Sandıklıspor'a son dakikalarda yediği goller ile 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Dün oynanan karşılaşmada ise Bozdoğan Belediyespor, Kale Belediyespor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle döndü.

Bu karşılaşmaların ardından ligde Bozdoğan Belediyespor 21, Sökespor 16 puanda kalırken, Kuşadasıspor bu hafta aldığı galibiyetle puanını 20'ye yükseltti.

BAL 8. Grupta birinci devrenin son hafta karşılaşmalarında ise Bozdoğan Belediyespor kendi evinde Ödemişspor'la, Sökespor yine kendi evinde Kale Belediyespor ile, Kuşadasıspor ise deplasmanda Dikili Çandarlıgücü karşısında üç puan mücadelesi verecek.