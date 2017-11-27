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BAL'DA ZİRVE YARIŞI TAVAN YAPIYOR

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BAL'DA ZİRVE YARIŞI TAVAN YAPIYOR
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. grubun 10. haftasında oynanan müsabakalar nefes kesti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. grubun 10. haftasında oynanan müsabakalar nefes kesti. Fatsa Belediyespor zorlu Çarşambaspor deplasmanında zorda olsa üç puan çıkartırken liderliğini de sürdürdü. BAL'da ilk devrenin bitimine üç hafta kala zirvede yarış tavan yapmaya devam ediyor 

BİR ENGEL DAHA AŞILDI
Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve haftalardır liderliğini sürdüren Fatsa Belediyespor deplasmanda karşı karşıya geldiği Çarşambaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aşmayı başardı. Fatsa Belediyespor 10. hafta sonunda 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puanla en yakın rakibi Ünye 1957 Spor'un 4 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Fatsa Belediyespor deplasmanda çıktığı 6. maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

fatsa-belediyespor-003.jpgLİSELİLERE GEÇİT YOK
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 10. hafta mücadelesinde Ünye Şehir Stadı’nda Çorum Temsilcisi Eti Lisesi Gençlikspor’u konuk eden Ünye 1957 Spor, rakibini 3-0 mağlup ederek yenilgisiz ikinci sıradan zirve takibini sürdürdü. Ünye 1957 Spor, 10. hafta mücadelesinde rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve takibine de sürdürmüş oldu. 10.Hafta sonunda namağlup yoluna devam eden yeşil-beyazlılar sonuçla puanını 22’ye yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Bir anlamda Fatsa Belediyespor ile zirvede baş başa kalan Ünye 1957 Spor ligin 11.Haftasında deplasmanda Şarkışla Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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İKİ TAKIMDA İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Bölgesel Amatör Lig 4.Grubun güçlü kadrosuyla dikkat çeken Ladik Belediyespor ile Yeni Amasyaspor 10. hafta mücadelesinde Ladik Rahmi Güler Stadında karşı karşıya geldi. Zirveyi takibini sürdüren iki takımın mücadelesinde Yeni Amasyaspor 5. dakikada Samet Candan'ın attığı golle 1-0 öne geçti, Ladik Belediyespor bu gole 37. dakikada Tolga ile karşılık verince karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Yeni Amasyaspor'da 63. dakikada Aslan Gök gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ladik Belediyespor'un sahasında 4 maçlık galibiyet serisi bu beraberlikle sona erdi. Ladik Belediyespor sahasında 6.maçında da mağlup olmadı bu maçlarda 4 galibiyet,2 beraberlik aldı. Yeni Amasyaspor bu sezon deplasmanda çıktığı 5. maçında 4. beraberliğini aldı. Yeni Amasyaspor 11. haftada sahasında Sinopspor'u konuk edecek. Ladik Belediyespor ise deplasmanda Turhalspor ile karşılaşacak. Zekai ANIL

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