Balear Adaları’ndan Uçaklarda Alkole Sınırlama Talebi

Balear Adaları yerel makamları, bölgede anti-sosyal davranışları azaltmak amacıyla uçaklarda ve havaalanlarında alkol kullanımına sınırlama getirilmesini talep etti.
İspanya'ya bağlı Balear Adaları özerk topluluğu yerel makamları, İspanya ve Avrupa Komisyonundan anti-sosyal davranışları azaltmak amacıyla uçaklarda ve havaalanlarında alkol kullanımına sınırlama getirilmesini talep etti. Önlemin amacının havaalanları ile uçaklarda sürekli sarhoş yolcularla karşılaşan görevliler ve yolcuların güvenliklerini sağlamak olduğu belirtildi.
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