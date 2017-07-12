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Balear Adaları’ndan Uçaklarda Alkole Sınırlama Talebi

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Balear Adaları’ndan Uçaklarda Alkole Sınırlama Talebi
Balear Adaları yerel makamları, bölgede anti-sosyal davranışları azaltmak amacıyla uçaklarda ve havaalanlarında alkol kullanımına sınırlama getirilmesini...

Balear Adaları yerel makamları, bölgede anti-sosyal davranışları azaltmak amacıyla uçaklarda ve havaalanlarında alkol kullanımına sınırlama getirilmesini talep etti.

İspanya'ya bağlı Balear Adaları özerk topluluğu yerel makamları, İspanya ve Avrupa Komisyonundan anti-sosyal davranışları azaltmak amacıyla uçaklarda ve havaalanlarında alkol kullanımına sınırlama getirilmesini talep etti. Önlemin amacının havaalanları ile uçaklarda sürekli sarhoş yolcularla karşılaşan görevliler ve yolcuların güvenliklerini sağlamak olduğu belirtildi.

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