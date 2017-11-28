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Bali’de Acil Tahliye Uyarısı Yapıldı

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Bali’de Acil Tahliye Uyarısı Yapıldı
Acil Durum Ajansları, Bali Adası'nda yeniden faaliyete geçen Agung Yanardağı'ndaki patlamaların en yüksek seviyeye ulaşması ve daha büyük bir patlama...

Acil Durum Ajansları, Bali Adası'nda yeniden faaliyete geçen Agung Yanardağı'ndaki patlamaların en yüksek seviyeye ulaşması ve daha büyük bir patlama ihtimaline karşı halka bölgeyi hemen terk etmeleri çağrısında bulundu.

Endonezya'nın Bali Adası'nda yeniden faaliyete geçen Agung Yanardağ'ındaki patlamalar en yüksek seviye olan 4'üncü seviyeye ulaştı. Adadaki Acil Durum Ajansları, halkın bölgeyi hemen terk etmesi çağrısında bulundu.

Agung Yanardağı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü volkanik hareketliliğin artması ve kül bulutlarının yaklaşık 9 kilometrelik alana yayılmasının ardından adadan 30 bin kişi tahliye edilmişti. Endonezya'nın Afet Yönetimi Ulusal Kurulu (BNPB), bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin hemen tahliye edilmesi gerektiğini açıklamış fakat halkın direnişiyle karşılaşmıştı. Bali Adası'nda 1963'te yaklaşık bin 600 kişinin hayatını kaybettiği yanardağ patlamasında yaşanan trajedinin tekrar yaşanmaması için Agung'a yakın topluluklar bölgeden tahliye ediliyor.

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