"Balığın kılçığı, kuyruğu ve kafası da yenilmeli"

"Balığın kılçığı, kafası ve kuyruğu kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Özellikle hamilelikte ve kemik erimesinde bunlar çok faydalıdır" diyen Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, önerilerde bulundu

Gıda ve Beslenme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Vücut direncinizi artırmak için haftada 2 defa omega 3 bakımından zengin, sağlıklı protein kaynağı balık tüketimi önemlidir" dedi.

Türkiye'de balık tüketiminin çok az olduğuna işaret eden Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Türkiye'de 8 kilogram seviyesinde olan kişi başı yıllık balık tüketimi, dünya genelinde 16 kilogram, Avrupa'da ise 25 kilogramdır. Balık zengini bir ülke olmamıza rağmen dünya ortalamasının yarısı kadar balık tüketiyoruz. Sağlıklı yaşam, hatta obeziteye karşı mücadele için balık tüketiminin artırılması önemlidir" ifadesini kullandı.

Düzenli balık tüketiminin depresyona yakalanma ihtimalini yüzde 17'ye kadar düşürdüğünü belirten Elmacıoğlu, balıkta bulunan omega 3 yağının da damar sertliği, tansiyon, kalp, damar ile felç gibi hastalıkları önlediğini, obezite, hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi rahatsızlıkların etkilerini ise azalttığını anlattı.

Bünyesindeki yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içeriği, eklem ağrıları ve cilt yumuşaklığına iyi gelmektedir. Ayrıca balığın kılçığı, kafası ve kuyruğu kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Özellikle mevsim geçişlerinde sık aralıklarla balık tüketilmesini öneren Funda Elmacıoğlu, "Vücut direncinizi artırmak için haftada 2 defa omega 3 bakımından zengin, sağlıklı protein kaynağı balık tüketimi önemlidir. Retina, beyin ve sperm hücrelerinin tam olarak çalışmalarını sağlıyor.