Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, balık alırken dikkat edilecek hususlar olduğunu söyledi.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, balık alırken dikkat edilecek hususlar olduğunu söyledi.

Balığın taze olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gerekenleri Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, şöyle sıraladı:

"1- Gözleri parlak, lekesiz ve dışa bombeli olur. Tazeliğini yitirdikçe gözleri buğulanmaya başlar ve daha sonra içeri çöker.

2- Solungaçları kırmızı-pembe, pulları ve yüzgeçleri diri olur.

3- Derisi gergin ve parlak olur.

4- Pullu balıkların pulları taze iken vücuda yapışıktır. Elinizi kafadan kuyruğa doğru sürterken pulların çıkmaması gerekir.

5- Taze balık deniz kokar, balık kokusu olmaz. Balık bayatlamaya başladıkça asit kokusu yaymaya başlar.

6- Balığın sert etli kısmına parmak ile bastırıldığında basınç noktası hemen geri düzelmelidir.

7- Taze balığı başından tutup kaldırınca kuyruğu sert, dimdik durur. Bayat balığın kuyruğu aşağı sarkar."

Balık alınıp, temizlendikten sonra buzdolabında 1-2 gün, buzlukta 4 gün, dondurucuda 6 ay saklanabildiğini ifade eden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Balık çözdürülürken buzdolabına indirilip, çözdürülmesi gerekir. Çözülmüş balık tıpkı etler gibi yeniden dondurulmaz" şeklinde konuştu.