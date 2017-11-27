Balık Beklerken Oltaya Martı Takıldı

Bursa'nın Mudanya sahilinde balık tutmak isteyen vatandaş, oltaya balık yerine martı takılınca şaşkına döndü.

Bursa'nın Mudanya sahilinde balık tutmak isteyen vatandaş, oltaya balık yerine martı takılınca şaşkına döndü.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunda sahillere akın etti. Eline olta alıp balık tutmak isteyenler tarafından ise iskeleler doldu taştı. Amatör balıkçılar, denizden tuttukları balıkları kovalarına doldururken, bir vatandaşın ise oltasına balık yerine martı geldi. Amatör balıkçı, misinaya dolanan martıyı yavaş yavaş sahile çekerken, arkadaşları ise "attı oltayı gelen martı" diye takılmaktan da geri kalmadı.

Misinaya dolanan martı ise vatandaş tarafından kısa sürede kurtulduktan sonra denizin üzerinden hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.