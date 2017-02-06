Balık Fiyatları Tavan Yaptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde olumsuz hava şartları balık balık tezgahlarına yansıdı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde olumsuz hava şartları balık balık tezgahlarına yansıdı.

Konu ile ilgil açıklamalarda bulunan Balıkçı Erkan Yılmaz, " Havaların soğuk olması nedeni ile balıkçılarımız teknelerini limana zincirledi. bu durumda denize açılamıyor. Fakat vatandaşlar kışın balık yemek istiyor. Bazı balıkçılar şokladıkları balıkları tezgaha sürüyor, fiyat bu yüzden düşük olabiliyor. Biz Alaplı balıkçılar olarak tezgahlarımıza şoklanmış balık satmamaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlar balığın tazeliğini anlamaları için gözlerine bakabilir. Gözler ne kadar parlıyorsa o balık o kadar tazedir. Balığın gözleri parlamıyorsa kesinlikle o balık taze değildir" dedi.

Tezgahlarda hamsi 15 TL, istavrit 15 TL, barbun 30 TL, alabalık 15 TL, çipura 10 TL, mezgit 20 TL ile 30 TL liradan satılıyor.