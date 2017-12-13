Balık Lokantasını Mesken Tutan Hırsız Esnafı Bıktırdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir balık lokantasına dadanan hırsız, çalışanları bıktırdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir balık lokantasına dadanan hırsız, çalışanları bıktırdı. Her sabah iş yerini açıp önce çalınan eşyaları kontrol etmek için güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar hırsızla baş edemeyince nöbet tutmaya başladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde bulunan bir balık lokantası ve cadde esnafı, iş yerlerine dadanan hırsızlardan bıktı. Her gün iş yerlerinin bahçesindeki eşyalarının çalınmasından bıkan esnaf, sabahları işe gelince önce çalınan eşyaları olup olmadığını öğrenmek için güvenlik kameralarını izliyor. İş yeri sahipleri, hırsızın iş yeri bahçesindeki eşyaları hiçbir şey yokmuş gibi alıp götürdüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çalışanlar, iş yerine ait soğutucunun motorunu da çalan hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı.

Balık lokantasının güvenlik kamerasına yansıyan olayda yüzü kapalı olan hırsız, ilk günler bidonları götürürken daha sonraki gelişinde ise soğutma cihazının motorunu söküp çalıyor.

Hırsızlığa karşı önlemlerin alınmasını isteyen iş yeri yetkilisi Can Yaylalı, hırsızlıkların bir an önce sona ermesini istediklerini belirterek, "Sabah saatlerinde dükkan açılmadan önce, buradaki eşyaları çalıyorlar. Özellikle bayanlar geliyor. Suratı örtülü peçeli bir şekilde geliyorlar. Nöbet tutuyoruz kimi zaman. Cadde üzerinde geziyorlar, sadece bize değil, cadde esnafı da bu durumdan rahatsız. Kendimiz halledelim diye düşündük, bekledik ama gelmediler ihbar ettik, gerekenin yapılmasını diliyoruz" dedi.