Balık Tutarken Kaybolan Çocuğu Arama Çalışmaları Sürüyor

Tokat'ta balık tuttuğu eski ırmak yatağındaki gölette kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Tokat'ta balık tuttuğu eski ırmak yatağındaki gölette kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesi Küçükyıldız Mahallesi'ne birkaç kilometre uzaklıktaki Yeşilırmak yanındaki eski ırmak yatağına balık tutmaya giden ve kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Mert Yiğit'i arama çalışmaları ikinci gün de devam etti. Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 4 dalgıç sabahın erken saatlerinde suda arama çalışmasına başladı. Yosunla kaplı olan eski ırmak tabanında dalgıçlar gün boyu arama yaparken, bir ekipte botla su yüzeyinde arama yaptı. Baba Harun Yiğit çalışmaları üzgün gözlerle takip etti. Çalışmalar havanın kararması ile birlikte sonlandırılırken, arama çalışmalarına Ankara'dan gelecek olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katılacağı bildirildi. Mahalle Muhtarı Ahmet Kırmaz, yapılan tüm çalışmalara rağmen Mert Yiğit'ten bir ize rastlanılamamasından dolayı üzüntü yaşadıklarını kaydetti.

Harun ve Asiye Yiğit'in 6 çocuğundan tek erkek çocuğu olan Mert Yiğit (13), komşuları Şuayip Güney (30) ile birlikte Perşembe günü saat 14.30 sularında Yeşilırmak'ın eski yatağında oluşan gölete balık tutmaya gitmişti. Motosikletine benzin almaya giden Şuayip Güney, tekrar geldiğinde çocuğun kıyafetlerini, ayakkabısını ve telefonunu su kenarında bulmuştu.