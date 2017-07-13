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Balık Tutarken Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışması Başlatıldı

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Balık Tutarken Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Tokat'ta balık tuttuğu eski ırmak yatağındaki gölette kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Tokat'ta balık tuttuğu eski ırmak yatağındaki gölette kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesi Küçükyıldız Mahallesi'nde ikamet eden Harun ve Asiye Yiğit'in 6 çocuğundan tek erkek çocuğu olan Mert Yiğit (13), komşuları Şuayip Güney (30) ile birlikte saat 14.30 sularında Yeşilırmak'ın eski yatağında oluşan göletlere balık tutmaya gitti. Motosikletine benzin almaya giden Şuayip Güney, tekrar geldiğinde çocuğun kıyafetlerini, ayakkabısını ve telefonunu su kenarında buldu. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi. AFAD'a bağlı 4 dalgıç arama çalışmalarına başladı. Yosunla kaplı olan gölette zor şartlarda yapılan aramalar, havanın kararmasıyla birlikte sonlandırıldı.

Mahalle Muhtarı Ahmet Kırmaz, tek umutlarının çocuğun başka bir yere gitmiş olması olduğunu ifade ederek, "Umudumuz bu. Ama görüntüye bakılırsa, elbiselerinin, tuttuğu balığın, oltalarının burada bulunması, ayakkabısının, muhtemelen gölette olduğunun göstergesi. İnşallah bir başka yerden çıkar. Umduğumuz gibi olmaz. 6 kardeşten erkek olarak tek çocuk, en küçükleri. Üzüntülüyüz. Tek isteğimiz bize bir sürpriz yapması, sağ olarak bir başka yerden gelmesi. Başka da bir şey diyemiyoruz. Tek çare çalışan arkadaşların iyi bir haber vermesini bekliyoruz. Gelen her kişiden Allah razı olsun, tüm köylülerden, jandarmamız, kurtarma ekibimiz. Yani diyecek başka bir söz yok" diye konuştu.

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