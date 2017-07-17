Balık Tutmak İçin Gitti, Uçuruma Düştü

Manisa'nın Salihli ilçesinde balık tutmak için gittiği kayalıklarda dengesini kaybeden amatör balıkçı, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan aşağıya düştü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde balık tutmak için gittiği kayalıklarda dengesini kaybeden amatör balıkçı, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Yaralanan amatör balıkçıyı ise düştüğü yerden, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Çelikli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'de yaşayan 2 amatör balıkçı Hazni Yılmaz (32) ve Abdülvahap Karadeniz (35), Çelikli Mahallesi Koyun Geçidi mevkiinde bulunan dereye balık tutmaya gitti. Ancak Hazni Yılmaz, dengesini kaybedip, 20 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Durumu fark eden arkadaşı Abdülvahap Karadeniz, hemen Jandarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği, UMKE ile AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, uçuruma düşen şahsın kurtarılması için seferber oldu. Yaralı Yılmaz, uzun süren dikkatli çalışmalar sonucu, sedye ve ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkarıldı. Yaralı Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken, uçuruma düşen Yılmaz'ın çeşitli yerlerinde kırık mevcut olduğu öğrenildi.