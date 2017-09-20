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Balıkçı Gemisi Sahiplerine Bilgilendirme Toplantısı

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Balıkçı Gemisi Sahiplerine Bilgilendirme Toplantısı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında İlçe...

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından balıkçı gemisi sahipleriyle toplantı yapıldı.

Vize İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli olarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Birol Eryılmaz'ın katılımı ve Veteriner hekim Pınar Öz'ün sunumu ile balıkçı gemisi sahiplerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda su ürünleri desteklemeleri, balıkçı gemisini avcılıktan çıkaracaklara yapılacak destekleme ödemeleri ve geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi konularından bahsedildi ve balıkçılarla bilgi alışverişi sağlandı.

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